林定國指國安案無損獨立司法權　批很多人「不求甚解便妄下定論」 (17:48)

林定國指，有關國家安全的法庭聆訊全部公開舉行，法庭的一切決定和判決都在司法機構網站公布，可供免費閱覽，大眾可輕而易舉了解法庭程序及鑽研法庭所作決定和裁決的理由，但「真正的問題在於很多人不求甚解便妄下定論。任何有意求真而又理性客觀的旁觀者都會發現，沒有絲毫證據顯示司法機構獨立的司法權在涉及國家安全的案件中受到損害。」

林定國又指，司法機構獨立的司法權曾經或將來也可能遭受來自其他國家的威脅。他以去年11月為例，指有西方國家的政客建議制裁負責處理國家安全案件的法官及司法人員，批評他們污衊國安法，以及向香港法官及司法人員施壓，企圖阻撓他們審理或干預他們如何審理國家安全案件，質疑有關人士竟宣稱關注香港法治，「實在偽善無比。」

林定國重申香港的法官和司法人員會盡責履職，應該「以他們為榮」。而面對不當干預，最佳應對方法應是保持沉着鎮靜，如常履職，並維持和提高司法程序的透明度。特區政府亦會「在能力範圍內採取任何措施確保法官和司法人員能夠無懼威嚇」。