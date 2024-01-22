林定國指國安案無損獨立司法權　批很多人「不求甚解便妄下定論」 (17:48)

律政司長林定國出席法律年度開啟典禮致辭時提及法庭審理《港區國安法》案件，認為無證據顯示獨立司法權在國安案件中受損，質疑很多人不求甚解就妄下定論。他亦再度批評西方政客建議制裁法官及污衊國安法，「實在偽善無比。」同場的終審法院首席法官張舉能致辭時亦提及國安法，指司法機構的工作常被人「透過《國安法》的棱鏡」審視，認為以此眼光看待司法工作，乃至香港的法治及司法獨立的現狀，「必然產生非常狹隘，甚至失實的看法。」
林定國指，有關國家安全的法庭聆訊全部公開舉行，法庭的一切決定和判決都在司法機構網站公布，可供免費閱覽，大眾可輕而易舉了解法庭程序及鑽研法庭所作決定和裁決的理由，但「真正的問題在於很多人不求甚解便妄下定論。任何有意求真而又理性客觀的旁觀者都會發現，沒有絲毫證據顯示司法機構獨立的司法權在涉及國家安全的案件中受到損害。」
林定國又指，司法機構獨立的司法權曾經或將來也可能遭受來自其他國家的威脅。他以去年11月為例，指有西方國家的政客建議制裁負責處理國家安全案件的法官及司法人員，批評他們污衊國安法，以及向香港法官及司法人員施壓，企圖阻撓他們審理或干預他們如何審理國家安全案件，質疑有關人士竟宣稱關注香港法治，「實在偽善無比。」
林定國重申香港的法官和司法人員會盡責履職，應該「以他們為榮」。而面對不當干預，最佳應對方法應是保持沉着鎮靜，如常履職，並維持和提高司法程序的透明度。特區政府亦會「在能力範圍內採取任何措施確保法官和司法人員能夠無懼威嚇」。