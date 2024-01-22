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8警案天眼片段揭有警員以膠袋遮鏡頭40分鐘　事主被扯入沙地 (15:27)

8名警員涉在深水埗通州街公園遮閉路電視鏡頭，誣衊露宿者藏毒及砸爛罐頭的案件，今（22日）在區院續審。控方播放涉案閉路電視片段，顯示警員望向閉路電視鏡頭後，用紅色袋遮蓋鏡頭40分鐘；另一角度事主阮文山一度被警員拉住頸背扯入沙地，控方案情指他在沙地被警員毆打。控方完成控方案情，其中一名被告爭議閉路電視片段的呈堂性，留待明天續審時陳辭。

各被告暫沒有中段陳辭。法官張潔宜擬明天聽罷林華嘉就閉路電視呈堂性的陳辭後，就呈堂性作裁斷，若表證成立，將在下周一開始辯方案情。

8名被告依次為郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩、林華嘉、莫志成、尹栢詩及陳守業。10項控罪包括意圖妨礙司法公正、對他人身體加以嚴重傷害、藉公職作出不當行為及刑事損壞罪。

控方播放2020年2月4日及24日通州街公園多段閉路電視片段，並加上控方的描述。其中一段顯示在2月4日傍晚6時許，控方指林華嘉望向閉路電視的方向，用手指向鏡頭，步向鏡頭後離開鏡頭範圍，陳守業亦望向鏡頭，拿起一個紅色袋步向鏡頭後，鏡頭被該紅色袋遮蓋。40分鐘後，遮蓋物被移走，警員將一紅色袋放上手推車離開。

另一段片段顯示事主阮文山被梁飛鵬扯入沙地，控方指片中所見阮的身體半彎，不是站直走入沙地，陳守業緊隨其後，郭展昇亦在20秒後行入沙地，整個階段韓廷光均在附近走動觀察沙地的情况。阮離開沙地至被警方帶走時，上身明顯向前彎。根據阮的證供，他在沙地內被警員毆打。

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