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警誤射催淚彈致單位起火　索償醫生要求警披露當日「總指揮」資料 (12:43)

2019年11月18日警方圍堵理大，一名耳鼻喉科醫生入稟控告警務處長，指警員當日誤將催淚彈射進其尖沙嘴兩個單位，引致起火及損毁，索償逾672萬元。醫生要求警方披露一名「總指揮」（head commander-in-chief）的資料，高等法院今（22日）開庭處理。醫生親自陳辭表示，司法系統講求公平公正，如果無法知道「總指揮」的身分，將尋求終審法院釐清問題。

原告為醫生梁錦聰；被告是警務處長。原告親自陳辭表示，早前取得「警員A」和「警員B」的書面供辭，「警員A」供稱獲「警員B」指示在尖沙嘴柯士甸路發射兩枚催淚彈。原告現申請上訴許可，要求警方披露資料，確認「警員B」是否當日行動的總指揮，以釐清事件責任。

警務處長一方表示，「警員B」為現場整體行動的指揮官，至於總指揮一職是否存在，須索取進一步指示。法官歐陽桂如聽畢表示，假設原告獲准上訴至上級法院，將耗用大量法庭資源，倒不如將本案短暫押後，待警方核實總指揮的資料。

原告回應指「香港司法系統應該以公平、公正的方式行事」，本案雖為民事索償，但懷疑涉及不當的刑事罪行；如果無法知悉總指揮的身分，他將直接向終審法院首席法官張舉能提出申請。法官最終下令，警務處長一方須在14日內提交補充資料，核實總指揮一職是否存在，原告則在7日後回應，法官將以書面方式處理爭議。

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