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警拘219人多為傀儡戶口持有人　有騙案事主失1900萬 (12:48)

警方於本月8日至昨日（21日）展開代號「穿雲」的反詐騙及洗黑錢行動，共拘捕219人，涉146宗詐騙案，案中損失金額由500元至1900萬不等，損失金額共超過港幣5億元，被捕人涉處理犯罪得益約6000萬元。

被捕的157男62女年齡介乎17歲至77歲，分別報稱為家庭主婦、健身教練、運輸工人等。他們涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產罪」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪。港島總區刑事部高級督察洪諭因表示，大部分被捕人是傀儡戶口持有人，當中有被捕人短時間內開設數個銀行戶口，再借出或賣出予犯罪集團接收騙款。行動中，警員「放蛇」拘捕兩男一女，他們涉嫌利用1000元至數千元利誘他人出售或租借銀行戶口。

警方指，涉案今次洗黑錢案的受害事主有558人，年齡介乎17歲至80歲，部分屬高收入、高學歷的人士，包括會計師、核數師、銀行經理及投資顧問等。港島總區防止罪案辦公室總督察胡敏怡表示，涉案最大宗損失金額為1900萬元，事主是一名36歲專業軟件工程師，他與騙徒網上結識，並開納一個投資戶口，起初事主見戶口結餘有上升，按騙徒指示將金錢轉到第三方戶口，其間事主曾要求提取「利潤」，惟遭對方以不同藉口拖延，事主於5個月內分81次轉帳約1900萬至42個第三者戶口，騙徒其後失去蹤影。

警方亦透露，另亦有70歲菜檔檔主墮入假冒官員騙案，被騙走畢生積蓄。事主早前接獲陌生來電，對方訛稱為內地公安，指控事主涉洗黑錢罪行，要求他提交戶口資料及密碼作調查，同時要每日報到，又威脅若不配合會將其家人一起拘捕，最終損失1200萬元。

警方指內地公安不會直接經電話辦案，市民不宜接聽陌生來電，又提醒市民切勿出售及租借個人戶口予他人。警方舉例，曾有人因2000元報酬賣出戶口予不法分子清洗約300萬犯罪得益，被判監兩年；警方強調會繼續打擊傀儡戶口持有人，並徵詢律政師意見，向法庭申請加重刑罰。警方指，曾有案例成功加刑，被捕人由判監22個月增至26個月。

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