51歲女子轉載文章籲杯葛區選判緩刑 (12:10)

本案被告為楊詩頴（51歲、文員）。根據案情，前區議員李文浩於2023年12月3日在個人Facebook帳戶發布一則叫人杯葛選舉的帖文，內文提到「使乜不記名姐，反正全部都係你嘅人」、「請唔好用任何方式參與嚟緊呢一次區議會選舉，莫講話投票，就算班人嚟拉票都冇需要開門」等。

被告同日轉發帖文至群組「西環變幻時」，並加上文字描述，叫人在選票寫上個人資料。被告隨後被廉署捕，警誡下稱帳戶為她擁有，承認轉發帖文，知悉在選票上寫上名字和身份證號碼，會使選票作廢。

主任裁判官徐綺薇判刑指，投票是市民的權利和責任，公平選舉建基於市民誠實投票，若然每個人都像被告般煽惑他人投無效票，會打擊選舉公平性，為社會所不容。裁判官指被告比其他同類案件的被告「做多少少嘢」，但接納她一時愚蠢犯案，過去曾做義工、有穩定職業，判被告監禁2個月，緩刑2年。