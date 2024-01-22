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垃圾徵費︳謝展寰：非「無端端煞停」　將覓合適樓宇「先行先試」 (09:29)

垃圾徵費押後至8月1日實施，對於有意見擔憂再度押後會損政府威信，環境及生態局長謝展寰今早於港台《千禧年代》中重申，當局非「無無端端煞停」，而是採取負責任的做法，轉換更有效的方式作宣傳教育，政府亦計劃在兩個月內時間物色適當樓宇，包括住宅「先行先試」。至於環保署長徐浩光早前接受報章訪問時的言論被指怪責市民，謝展寰解釋稱，官員或因在壓力下說出不準確或「大家唔啱聽嘅嘢」。

謝展寰今早先後出席港台、商台及新城電台節目，為延後實施垃圾徵費解畫。他仍然認為垃圾徵費對香港而言是良好措施，但要視乎社會的明白程度，「係咪好嘅方式，依家嚟推行呢？我哋真係要睇清楚」。被問到有多大信心8月1日可順利推行，謝展寰稱，很多地方需要3至5年的時間，市民才可改變習慣，「唔係有個神奇魔術嘅日子，我哋㩒個制，社會就改變晒 」，相信安排4個月讓市民觀察，有助解答疑問，「雖然時間用多咗，但對改變社會文化，我自己覺得係好咗」。

謝展寰說，透過網上及媒體反應，發現很多市民對垃圾徵費尚有很多疑問，例如擔心指定袋是否很易爛、收集垃圾後的處理方法等，反思後認為以傳統方式作宣傳非最有效方法，強調作為負責任的政府，要先收集及統整市民對徵費的問題，然後用最實際、貼地及有說服力的方式解說，而非單靠文字。他相信，透過實地演示，可以讓市民明白如何解決或遇到的問題，政府亦能改善政策推行時可能出現的零星問題。

他稱，政府會以兩個月內時間物色適當樓宇，包括住宅做先行先試，短時間內熟習後會再向市民展示。當局亦會與區議會及關愛隊作介紹，期望日後他們可以提供協助，並向市民帶出垃圾徵費的相關信息，亦會在宣傳教育時，讓市民接觸到指定袋。

對於餐飲業界及安老業界等擔心推行垃圾徵費後成本大增，謝展寰表示，由制訂法例之時，已經與業界有很多詳細討論，而前線實際操作需時摸索，當局有提供很多守則指引；他認為，各行業可透過將廢物分類及回收來減少成本，如院舍遇特別因難，當局會再與業界商討是否可提供支援。 

另外，對於環保署長徐浩光日前接受報章訪問時稱，「清不清楚好多時候是看你自己想不想弄清楚，如果你想不清楚，幾時都是不清楚」，有關說法被視為怪責市民，謝展寰回應說，官員包括他在壓力下，亦會說出不準確或「大家唔啱聽嘅嘢」，強調現階段要以最好、市民最容易明白的方式解說。

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