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渣馬｜1人送院不治　田總提醒跑手注意身體狀況 (19:08)

【19﹕00更新】香港馬拉松一名男跑手完成賽事後，於天后站近月台位置暈倒，送往律敦治醫院後證實不治。主辦單位中國香港田徑總會及渣打銀行傍晚發出新聞稿，表示深表哀悼，並對其家人致以最深切慰問。大會稱，正根據該名參賽者提供的資料與其家人聯絡，以了解他們的需要並提供適切協助；另提醒跑手賽後謹記留意自己身體狀況以及做好適當的賽後護理。

醫管局今午更新渣打馬拉松跑手入院數字，截至下午四時，香港馬拉松共有39名傷者送往公立醫院急症室治理，1人送院經搶救後不治。

其餘1男情況危殆、4男1女情況嚴重及8男7女情況穩定。有11男5女經治理後已出院，另外有1人情況待定。

今午12時許，警方接報指一名30歲姓張的男子於天后站近月台位置暈倒，昏迷送往律敦治醫院，其後證實不治。

醫管局較早前表示，其中1名男傷者，送往律敦治醫院急症室搶救後不幸離世。今午12時許，警方接報指一名30歲姓張的男子於天后站近月台位置暈倒，昏迷送往律敦治醫院，其後證實不治。據了解，事主是馬拉松賽事跑手，身上有比賽號碼布。

據了解，30歲男死者生前無長期病，送院時在天后站附近心跳停頓，由救護人員施展心外壓及使用除顫器搶救，送抵急症室後一度插喉，惟最終不治。

其餘1男情况危殆、4男情况嚴重及12男8女情况穩定。有3男3女經治理後已出院，另外有2人情况待定。

相關字詞﹕編輯推介 渣打馬拉松

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