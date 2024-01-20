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孫玉菡：政府關心兒童福祉 籲社會注意保護弱勢兒童 (19:31)

聯合國兒童基金會香港委員會（Unicef HK）今日（20日）舉辦圓桌會議，討論在香港社區開展「兒童友好城市」，出席者包括兒童、政府官員、立法會議員、教育界及社福界。有議員認為如果能創造出兒童友好城市，便不需立法強制舉報虐兒。

勞工及福利局長孫玉菡出席活動時表示，政府十分關心兒童的福祉，又指作為兩個小朋友的父親，平日十分注重兒童的想法。孫認為，香港兒童保護的硬件條件已經足夠，認為在香港出生的兒童很幸運，但社會仍要注意保護弱勢兒童。

會議上提及建立兒童友好城市的期望。育有兩名子女的立法會議員陳家珮指，在推動兒童友善社區方面，家校社合作是非常重要，自己作為母親，認為家庭氛圍及教育十分重要，但華人社會在家庭教育方式在不同時代存有挑戰。她指自己會給予小朋友很多參與度，「例如去邊玩，食乜嘢」，但卻被媽媽責備「太民主，小朋友會冇規矩」，她認為社會需要有轉變的心態。

陳家珮指，其子女的小學每周會有一天的下午不需上課，「冇任何限制，鍾意去邊一層、活動室，做啲乜嘢，同邊個玩都唔會理」。她指對學校的安排感到自豪，亦會採納家長意見。她認為，如社會創建兒童友好氛團，「如果有個愛嘅氛圍，樣樣從小朋友角度出發」，便可減少虐兒個案。

資助小學校長會主席鍾麗金表示，公營學校「聽起上嚟好似受政府好多規限」，但事實上政府很多事上容許校本處理，可根據學校的辦校理念。她指，「有一日下午唔使上課」並非新鮮事，但追求成績的學校，空間則沒有這麼大。她指，曾在不同會議上，了解到仍有很多家庭未有建立兒童友好家庭，認為要建立兒童友好城市之前，要先建立兒童友好家庭，再推進到學校，繼而社區。

兒童友好城市的六大主題領域包括：環境保護和居住環境、遊戲和娛樂、教育日托中心、安全和保護、健康與福祉，以及讓兒童參與和政府溝通的平台。

相關字詞﹕兒童

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