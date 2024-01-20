明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

房協獎助學金19年頒逾1000萬 逾千五學生受惠 陳家樂：冀得獎同學不同領域追求卓越 (18:46)

香港房屋協會今日(20日)舉行第十九屆「房協獎助學金計劃」頒獎禮。本年度共101名高等教育院校的學生獲獎，每位得獎同學獲頒發港幣1萬元獎/助學金。「房協獎助學金計劃」自2006年起推行至今，累計頒發超過1000萬元的獎/助學金，逾1500名優秀學生受惠。

房協主席陳家樂於頒獎禮上表示，青年人是推動社會長遠發展的引擎，房協在建設可持續社區之餘，亦非常重視青年發展。我們期望透過「房協獎助學金計劃」，積極為房屋及長者服務業界孕育生力軍，為建設香港未來注入源源動力，並希望各得獎同學在不同的專業領域繼續追求卓越，秉承房協的服務精神，為香港可持續發展作出貢獻。

房協今年更特別邀請榮獲2019年香港十大傑出青年的著名魔術師甄澤權為同學打氣，勉勵青年人堅守信念，勇於追求夢想，抱著「蛻故創新，變出未來」的精神發展事業，並為社會創造正能量。「房協獎助學金計劃」旨在支持本地房屋及長者服務界別的專業人才培訓。房協透過計劃嘉許修讀相關課程的優異生，並為有經濟需要的同學提供資助。

今屆的得獎學生分別來自11間本地大專院校及其持續進修學院和社區學院，以及3間職業訓練局轄下院校，包括香港高等教育科技學院、香港專業教育學院及香港知專設計學院。

另外，房協自1994年起，每年均向香港大學「房屋管理碩士兼讀課程」的優異生頒發「樂年神父獎」。今年的得主獲頒港幣1萬元，以表彰其卓越的學術表現。

 

相關字詞﹕房屋協會

上 / 下一篇新聞