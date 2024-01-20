房協獎助學金19年頒逾1000萬 逾千五學生受惠 陳家樂：冀得獎同學不同領域追求卓越 (18:46)

房協主席陳家樂於頒獎禮上表示，青年人是推動社會長遠發展的引擎，房協在建設可持續社區之餘，亦非常重視青年發展。我們期望透過「房協獎助學金計劃」，積極為房屋及長者服務業界孕育生力軍，為建設香港未來注入源源動力，並希望各得獎同學在不同的專業領域繼續追求卓越，秉承房協的服務精神，為香港可持續發展作出貢獻。

房協今年更特別邀請榮獲2019年香港十大傑出青年的著名魔術師甄澤權為同學打氣，勉勵青年人堅守信念，勇於追求夢想，抱著「蛻故創新，變出未來」的精神發展事業，並為社會創造正能量。「房協獎助學金計劃」旨在支持本地房屋及長者服務界別的專業人才培訓。房協透過計劃嘉許修讀相關課程的優異生，並為有經濟需要的同學提供資助。

今屆的得獎學生分別來自11間本地大專院校及其持續進修學院和社區學院，以及3間職業訓練局轄下院校，包括香港高等教育科技學院、香港專業教育學院及香港知專設計學院。

另外，房協自1994年起，每年均向香港大學「房屋管理碩士兼讀課程」的優異生頒發「樂年神父獎」。今年的得主獲頒港幣1萬元，以表彰其卓越的學術表現。