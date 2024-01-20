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林定國：23條與國安法條文需互相對接　形容立法是「風雨過後見彩虹」 (15:51)

政府計劃今年內完成《基本法》23條立法。律政司長林定國稱，23條一定要與《港區國安法》接軌，兩者需互相兼容，互相之間的條文亦需對接。他舉例，國安法下有關聘用海外律師須取得特首證明書，以及保釋等規定，均適用於23條的案件。對於23條立法在即，碰上黎智英案件開審是「完美風暴」的形容，林對此表示不認同，反指是「風雨過後見彩虹」。

林定國於有線節目《有理有得傾》指，《法律執業者條例》修訂時已列明，海外律師來港處理涉及國安法和其他危害國家安全案件時，須取得特首證明書；他強調相關做法不僅限於國安法亦毋須直接在23條立法時再處理，因為早已處理好，舉例指現時刑事罪行條例第9、10條的煽動罪亦適用。至於《港區國安法》亦涉及移交內地審理的條文，林定國就指，相關條文已列明「本法規定」字眼，即只適用於國安法。

對於有意見指，23條立法正好碰上黎智英案件開審，是一場「完美風暴」。林定國就回應指，23條是憲制責任，不會擔心因時間上吻合就推遲或者不做，反而要盡早立法。他又稱不認同用「風暴」作形容，指若有人稱這類受社會關注、有爭議性的事件為「風風雨雨」，他便會形容23條立法為「風雨過後見彩虹」，立法後才能更專注處理其他事項，將糾纏已久的事情作了斷，令香港有更好的未來發展。對於會否擔心立法後，美國會有進一步制裁，他指，不會估計別人的行動而影響工作，若是應肩負的責任，「我的唯一考慮只是如何做好這件事」。

相關字詞﹕編輯推介 23條立法 林定國

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