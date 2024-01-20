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警方推「HKSOS」手機應用程式　可直接報警及通知指定緊急聯絡人 (14:18)

警方今宣布推出智慧搜救手機應用程式HKSOS，如用戶遇險便可透過程式可發出帳戶專屬的求救信號，信息會「一鍵直達」999報案中心，亦會通知用戶設定的緊急聯絡人。同時亦宣布啟動「HKSOS緊急站」試驗計劃，警察資訊系統部署理總警司莫俊傑指，會於西貢5個緊急站增設手機充電位置、太陽能板及手動充電功能，應用程式亦可在緊急站約500米範圍內遙距發送求助信息使用，無需到緊急站才可求救。

警務處資訊系統部今在西貢北潭涌郊野公園舉行「HKSOS 啟動禮」，邀請逾100位嘉賓出席，當中包括警務處長蕭澤頤、消防處助理處長（機構策略）郭柏超和通訊科技界及推廣機構代表等。

蕭澤頤表示，近期有不少市民及遊客受本港大自然吸引慕名而來，惟自2019年起涉及行山的搜救個案增至3000宗，當中傷亡個案升近4倍，鎖定求助位置為搜救過程遇到的最大困難，「遲一分鐘便多一分鐘危機」，為解決以上難題，應用程式是首個及唯一直達999報案中心的應用程式，令警方盡早得知求助個案，又讚揚程式相關技術榮獲第48屆日內瓦國際發明展的三項評審團嘉許金獎。

用戶需以流動電話號碼登記，登記成功後會有帳戶獨有的求救信號名稱及密碼，程式內有地圖、天氣、顯示所處地點等資訊。如用戶遇險，可透過程式可發出帳戶專屬的求救信號，信息會「一鍵直達」999報案，如有設定緊急聯絡人，除999 報案中心可用作確認用戶安全外，聯絡人亦可透過程式為使用者發出求助訊息。用戶亦可預設行程時間，意外偵測系統如發現行程超時便會提示用戶、緊急聯絡人或特定狀況下由報案中心主動確認用戶安全。

警察資訊系統部署理總警司莫俊傑表示，程式推出兩周已錄得逾4000次下載，亦透過程式成功完成一宗搜救案件。至於被問到系統會否指引以判斷搜救未有回應的用戶，他說每宗個案不同，警方會憑專業判斷，決定何時將案件升級處理及派人搜索。至於試驗計劃方面，未來會衡量緊急站運用狀況，再評估是否擴展計劃及於何處設置相關設施。

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