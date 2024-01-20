9人涉理大外非法集結罪下周六判刑　官准次告保釋辦理病逝母後事 (13:42)

被告王晋彥（現年24歲，下同）、鄭康成（23歲）、賴恒基（31歲）、趙穎琪（26歲）、葉佩珊（28歲）、羅芷君（24歲）及王伊婷（31歲）經審訊後被裁定非法集結罪成，王伊婷則另被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成。另兩人鄧朗言（19歲）、吳鎮鋒（案發時19歲）則開審前認罪。

辯方求情指，各被告沒有領導角色，僅在場鼓勵其他人參加者，沒有暴力行為。案中非法集結歷時僅13分鐘，涉及100至200人，沒有任何警員受傷，嚴重程度偏低，希望法官參考在同一事件分拆的另一宗非法集結案，以6個月為量刑起點。

被告的個人背景方面，王晋彥十多歲時喪父，自此擔起照顧胞弟和母親的責任，他任職汽車維修並考取半熟練技工資格，打算服刑後進修，成為工程師，汽車維修師傅對他評價甚高，亦說服公司繼續聘用他；鄭康成自中三做兼職和自立，但仍成績優異，入讀城大時獲獎學金，以二級榮譽畢業，期間一直兼顧工作。鄭的母親上周因病過世，惟被告因還押未能陪伴在側，今獲准保釋外出處理後事。

認罪的鄧朗言案發時年僅15歲，在候審期間已由中學升讀港大，懲教署在報告建議他判入勞教中心，辯方希望今天判刑，惟黃官表明需要押後處理。各被告中只有患有寬關節發育不健全症的葉佩珊獲保釋，她今亦放棄擔保，還押候判，辯方透露她的右眼患青光眼，接近失明，另最近做手術在骨架安裝金屬釘，暫需要使用輔助架步行，希望在醫院服刑。