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林世雄：過百外勞司機扺港一半考獲牌照　未聞僱主後悔聘請 (11:43)

運輸署早前批出969個外勞司機配額。運輸及物流局長林世雄表示，現時已逾百名司機來港，當中約有一半考獲車牌，陸續投入工作。他指，考獲牌照的人數雖少，但強調外勞司機的考牌要求與本地一致。對於來港司機駕駛考試及格率低，甚至出現補考不及格的情況，林世雄回應指，僅屬剛開始的數字，基數小，認為毋須過度演釋。

被問到有業界反映後悔花錢請外勞，林世雄今早在港台《星期六問責》表示，聽不到相關聲音；他又不認同，先為扺港外勞支付薪酬會令其對通過駕駛試積極性不足，因為始終未能通過考試就不能留港工作。林世雄指，現時各類輸入勞工計劃按機制下只能補充行業約一半人手，加上招聘、審批及培訓等需時，認為僱主仍需招聘本地司機。

引入的士車隊管理制度方面，他表示，將於今年第一季向業界發出邀請，並就車量數目、車齡及設備等訂定要求，計劃今年稍後將有車隊成立。他說，新加坡的車隊管理模式不錯，相信車隊成立後，能成為業界「先峰」，帶動的士全新文化，從而提升整體的士服務。至於規管網約車，林世雄稱會繼續打擊非法「白牌車」，於今年內就相關法例作研究，得出方案後會與的士業界及市民商討。

對於農曆新年期間增加24小時通關口岸的安排，林世雄稱，正與內地積極討論，稱有信心在農曆年假前會完成商議。至於鐵路口岸會否連續幾日全天候通關，他表示，有需要平衡旅客和鐵路維修兩方面的需要，正與內地和港鐵商討。

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