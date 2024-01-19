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港專：已安排涉事到另一機構完成社工實習要求　認同學生以媒體等創新手法接觸服務對象 (19:07)

港專社會科學系四年級生、綽號「床哥」的YouTuber陳鈺麟昨稱，在一間中學任實習駐校社工兩日後，被告知該校老師聯署要求將他辭退。港專今表示，該學生曾受訓練，相信他有專業表現，已安排他到另一機構完成實習要求。校長陳卓禧又指，該學生為「網紅」，認同他以媒體等創新手法接觸服務對象，從而帶出正能量，但亦稱社會對新嘗試有不同意見，需關顧受眾是否接受新做法。 

被問到涉事中學要求辭退陳鈺麟的原因，陳卓禧形容，該校是「有心的機構」，難得地提供4個實習位置，支持培養新一代社工人才。他認為，以媒體形式進行社工工作是新領域，沒有太多人探索過，而香港是多元化社會，對於新嘗試及手法，不同人會有不同意見。

港專社會科學院長兼系主任崔日雄表示，按陳鈺麟過去在校表現，絕對相信他具專業的社工資格，又透露他已經在去年暑假完成首次為期兩個月的實習。

九龍樂善堂回應指，對於有媒體報道及社交平台言論指，屬校老師聯署致函港專要求辭退某實習社工，該屬校經調查及了解後，並無此事。另學校老師向港專老師反映，留意到該實習同學網上狀況，港專表示會跟進。

 

該校因應事件已啟動危機處理小組，與教育局緊密聯繫，並與港專學院聯絡，港專主動表達已重新安排實習機會予該名學生。該堂認為是次屬個別事件，絕不會因此而不提供社工實習機會予大專院校。

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