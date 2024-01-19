涉隱瞞利益衝突騙取光纖安裝訂單　電訊商助理經理被加控妨礙司法公正 (18:46)

四名被告為陳俊健，43歲，有線寬頻通訊有限公司(有線寬頻)前技術支援服務部助理經理；其女友人霍琬其，44歲；其友人盧樂熙，43歲，諾建工程有限公司(諾建工程)唯一董事兼股東；及陳孝樑，36歲，有線寬頻一間承辦商的技術員。四人早前否認三項以欺騙手段取得金錢利益罪名。

廉署獲律政司進一步法律意見後，於各被告今日在西九龍裁判法院出席審前覆核時，加控陳俊健一項作出傾向並意圖妨礙司法公正罪名。陳俊健否認新增控罪，裁判官溫紹明將案件押後至4月2日進行審訊，並准許四名被告繼續保釋。

四名被告早前被控涉嫌於2022年5月至8月期間，向有線寬頻隱瞞陳俊健為諾建工程的實益擁有人及經營者，不誠實地為諾建工程取得賺取報酬的機會，涉及三個住宅屋苑的三份光纖安裝服務訂單。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現有線寬頻按陳俊健建議，委聘諾建工程為其光纖安裝工程承辦商。諾建工程其後獲判該三個住宅屋苑三份光纖安裝服務訂單，總值約18萬元。

新增控罪指陳俊健涉嫌意圖妨礙司法公正，於2022年9月中至10月初期間，即他被廉署拘捕後，虛假地向有線寬頻表示他已於2021年底向有線寬頻呈交聲明表格，交代他於諾建工程的角色。