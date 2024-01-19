楊潤雄：支持藝發局撤資決定　不認同會扼殺創作空間 (17:59)

藝發局終止對「香港舞台劇獎頒獎禮」的資助。文化體育及旅遊局長楊潤雄今表示支持及認同有關決定，認為藝發局確保公帑只會資助及支持內容合適的藝術項目是理所當然，屬於資源用得其所的問題，絕非限制創作，亦符合政府的要求和期望。他又說，不認同有意見指有關決定會影響甚至扼殺創作空間，稱說法屬本末倒置、混淆視聽。
楊潤雄重申，堅定支持所有受政府資助機構履職盡責，在推動文化藝術發展與創作的同時，確保所獲公帑和公共資源運用得宜。
藝發局：非常重視與業界的溝通
藝發局今午亦發補充聲明，稱一直非常重視與業界的溝通，會以不同渠道，如電話、電郵、信函，或會面的形式，與申請資助者或獲資助者保持良好溝通及互信關係。
藝發局又表示，一直透過不同的資助計劃，支持及鼓勵本地藝術工作者及團體作多元化的發展，而在處理各項資助申請時，一直採用既定的審批申請及監察獲資助計劃的程序，所有建議均會經由藝發局藝術支援委員會討論及審議，再交由大會作最終決定。
香港戲劇協會今早召開記者會回應事件，會長馮祿德形容藝發局決定草率，自問無違反相關指引或原則，又稱以往多年一直與當局「有傾有講」、互信合作，但今次事件中沒有獲得辯解機會，申訴無門。他又認為，藝發局提出的理據，未能證明劇協直接或間接損害其聲譽，要求當局再三澄清，並嚴正要求藝發局收回相關指控。