楊潤雄：支持藝發局撤資決定　不認同會扼殺創作空間 (17:59)

楊潤雄重申，堅定支持所有受政府資助機構履職盡責，在推動文化藝術發展與創作的同時，確保所獲公帑和公共資源運用得宜。

藝發局：非常重視與業界的溝通

藝發局今午亦發補充聲明，稱一直非常重視與業界的溝通，會以不同渠道，如電話、電郵、信函，或會面的形式，與申請資助者或獲資助者保持良好溝通及互信關係。

藝發局又表示，一直透過不同的資助計劃，支持及鼓勵本地藝術工作者及團體作多元化的發展，而在處理各項資助申請時，一直採用既定的審批申請及監察獲資助計劃的程序，所有建議均會經由藝發局藝術支援委員會討論及審議，再交由大會作最終決定。

香港戲劇協會今早召開記者會回應事件，會長馮祿德形容藝發局決定草率，自問無違反相關指引或原則，又稱以往多年一直與當局「有傾有講」、互信合作，但今次事件中沒有獲得辯解機會，申訴無門。他又認為，藝發局提出的理據，未能證明劇協直接或間接損害其聲譽，要求當局再三澄清，並嚴正要求藝發局收回相關指控。