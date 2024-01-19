8警涉毆露宿者屈藏毒案　疑遮閉路電視女警稱欲趕昆蟲　警長否認「砌生豬肉」 (17:06)

庭上繼續播放被告梁飛鵬與警方進行的錄影會面，梁就涉嫌打踢露宿者阮文山接受調查，他表示拘捕阮後，對方要求入院治理。梁稱不太記得當天情况，但說「相信每一個警察都唔會唔記得有犯人投訴被打嘅事」，而阮並無相關投訴。

公園閉路電視片段顯示，另一被告、女警龐雋詩疑向鏡頭擲濕紙巾企圖遮蓋，她在錄影會面解釋，事發時「有隻嘢」在天空、於鏡頭上方，牠類似曱甴及昆蟲、是黑色的。被問及為何趕走牠，龐說「因為我唔鍾意」。

至於被告警長林華嘉受查時，被指在公園蒐證位置與同袍說法不符，林在錄影會面重申「我哋無夾口供」，內容「有少少出入好正常」，他們拘捕後隨即記錄經過。林稱，如果憑閉路電視跟他對質，他覺得並不公平，他們不似美軍有鏡頭攝錄行動。

林向警方澄清沒有妨礙司法公正，他們因應康文署投訴拘捕3人，及後有人召開相關記者會，被捕者的保釋金有機會由泛民議員支付。林屢次強調警方拘捕行動是合情、合法、合理，而非「砌生豬肉」或誣告被捕人，他稱該些人士是毒販、不是露宿者，「心甘命抵畀人拉」。林又指，警員知悉公園設置鏡頭，並在日光之下、「見得人」情况下行事。