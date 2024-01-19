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垃圾徵費︳生效日期延至8月1日　政府部門先行先試　謝展寰：以實際操作向公眾作解說 (16:08)

垃圾徵費原定今年4月1日起實施，環境及生態局長謝展寰今宣布，計劃法定生效日期將延至8月1日，4月1日起政府部門及樓宇會先行先試，以向公眾展示實際操作，而非單靠抽象解說，讓市民更了解實施細節。他說，特首支持有關建議，並指派政務司副司長卓永興協調跨局及跨部門間合作，當局會於下周一( 22日)就建議諮詢立法會相關委員會，之後按程序修改法例生效日期，並聯絡各政府部門作統籌工作；至於原定1月26日起銷售指定袋，謝展寰說會繼續銷售。

謝展寰說，留意到本周社會各界對垃圾徵費有很多討論，亦提出很多問題，不少人反映不了解措施如何執行及細節，經檢視後認為，當局透過影像及文字作解說，對市民來說很抽象，「具體係點嘅情况，就咁講唔係最好方法」。他認為，要成功推行垃圾徵費，市民的充分了解及積極參與十分重要，為讓社會各界更清楚操作及細節，故向特首作出建議，獲他支持。他形容，做法創新及負責任，有利於垃圾徵費更順利推行、更好推廣減廢回收文化。

他又說，政府部門先行先試垃圾徵費，可演練及理順磨合期間會出現的小問題，亦可向公眾起展示作用，當局屆時會將相關實地展示的每個環節拍成片段，相信市民見到後，很快會明白及放心，知道垃圾徵費是簡單易行。至於為何將法定生效日期延遲4個月，謝展寰解釋，如果所用時間太短不能起真正解說作用，稱8月放暑假，相信對各方來說是最好的時機。

被問到今次延遲推行垃圾徵費，是否有官員需要問責，謝展寰未有正面回應，他強調政府負責任，見到社會上對推行垃圾徵費有疑問及不了解，故用更多時間作宣傳教育。

今次是垃圾徵費第二度押後實施日期，條例草案於2021年8月在立法會通過，原擬去年底推行，政府表示，考慮到去年底至今年農曆新年期間垃圾量大增，以及清潔服務業人手緊絀，故延至今年4月1日實施徵費。謝展寰於去年7月於立法會事務委員會會議上，曾承諾實施日期「一定不會改」。

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