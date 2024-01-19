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壁屋懲教所18歲還押犯疑遇襲 　1名懲教人員及４名囚犯涉傷人提堂　據了解事主傷害為永久性 (17:02)

壁屋懲教所一名18歲還押男犯懷疑曾被一名二級懲教助理襲擊，導致肛門撕裂及直腸受傷。其家屬周日（14日）向懲教署投訴，懲教署同日報警並將涉案人員停職。警方經調查後，周三（17日）以涉嫌「傷人」拘捕6名年齡介乎19至54歲男子，據了解，包括兩名懲教署職員及四名囚犯。涉案二級懲教助理及四名囚犯，今（19日）被帶上觀塘裁判法院提堂，同被控一項有意圖而傷人罪，須還押至4月22日再訊。據了解，控方指控懲教助理涉嫌多次以木棍捅事主的肛門，事主至今仍然留院，醫生稱傷害為永久性。

5名被告依次為二級懲教助理譚力翀（33歲）、無業的李梓睿（19歲）、何力桓（20歲）、李宇軒（19歲）以及林承蔚（20歲）。5人同被控於2023年12月26日在壁屋懲教所B座1樓B3-A活動室外樓梯，意圖使趙姓事主身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害該事主。

控方在庭上申請押後案件，以待進一步調查，其間反對被告保釋。辯方為譚力翀申請保釋，其餘4人沒有保釋申請。署理主任裁判官劉綺雲聽畢拒絕保釋申請，全部被告須還押。

據悉控方案情指，事發當日下午，譚力翀涉跟隨事主和另外4名被告，前往沒有閉路電視覆蓋的梯間範圍，然後要求事主脫褲。譚疑抓住事主頸部，另有人捉住事主手臂和在旁觀看。事主被制服後，譚涉用木棍戳向事主的肛門，動作歷時半分鐘，導致事主肛門嚴重受傷和流血。不久，譚護送事主到其他樓層休息。

據了解，事主送醫救治後，驗出肛門撕裂及直腸穿孔，須進行直腸手術和安裝人口造口，醫生稱傷害為永久性。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 懲教署

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