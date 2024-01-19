明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

理大外暴動11人被囚46至61個月　法官批理大暴動「泯滅人性」 (14:34)

2019年11月理工大學被圍封，多人試圖「突圍」而出被捕及控以暴動，涉及14人案件有11人承認屬交替控罪的暴動罪，僅發生一日、範圍較小，今（19日）在區院被判46至61個月。法官謝沈智慧批評理大暴動「泯滅人性」，判刑須顧及背景，就其中一人另承認管有物品意圖損毁財產罪，以區院判刑最高，即監禁7年為量刑起點。

11名被告黃貴鴻、莫紫微、明子軒、鄭卓琳、伍秀妮、謝源紹、林玉堃、施朗、梁恭豪、張展銘及陳嘉鋒（現年19至29歲）承認於當年11月18日在理大外的暢運道一帶參與暴動。散庭時有懲教人員大聲喝令被告「放低手」，又稱「一陣同你找數」。

求情透露，案發未滿16歲的學生明子軒受民主派及傳媒影響，他年少無知及在停課時到場見證，但之後進退不得，他跟人呼籲離開校園。鄭卓琳考取法學專業證書課程（PCLL）及於律師行工作，健身教練林玉堃曾代表香港參加街頭健身世錦賽。

法官指出，各被告在警方圍封校園前已經進入理大，當日試圖從理大正門逃走時被捕，其中施朗被搜出反光背心和生理鹽水，他表示入理大為傷者急救。法官續指，理大暴動牽動全港、規模前所未見，極之暴力，該區陷入混亂，屬早有預謀、計劃周詳，本案控罪須顧及整場暴動。

法官認為，眾被告不想面對法律責任才突圍逃走，當時有人射箭及擲汽油彈，猶如熟練軍隊，硬闖警方防線挑戰警權，看不到原因對橫蠻的被告輕判。就被捕時手執汽油彈的張展銘另承認管有物品意圖損毁財產罪判囚61個月，謝源紹另承認無牌管有無線電通訊器具罪則判囚56.5個月。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 理工大學 反修例

上 / 下一篇新聞