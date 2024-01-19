理大外暴動11人被囚46至61個月　法官批理大暴動「泯滅人性」 (14:34)

11名被告黃貴鴻、莫紫微、明子軒、鄭卓琳、伍秀妮、謝源紹、林玉堃、施朗、梁恭豪、張展銘及陳嘉鋒（現年19至29歲）承認於當年11月18日在理大外的暢運道一帶參與暴動。散庭時有懲教人員大聲喝令被告「放低手」，又稱「一陣同你找數」。

求情透露，案發未滿16歲的學生明子軒受民主派及傳媒影響，他年少無知及在停課時到場見證，但之後進退不得，他跟人呼籲離開校園。鄭卓琳考取法學專業證書課程（PCLL）及於律師行工作，健身教練林玉堃曾代表香港參加街頭健身世錦賽。

法官指出，各被告在警方圍封校園前已經進入理大，當日試圖從理大正門逃走時被捕，其中施朗被搜出反光背心和生理鹽水，他表示入理大為傷者急救。法官續指，理大暴動牽動全港、規模前所未見，極之暴力，該區陷入混亂，屬早有預謀、計劃周詳，本案控罪須顧及整場暴動。

法官認為，眾被告不想面對法律責任才突圍逃走，當時有人射箭及擲汽油彈，猶如熟練軍隊，硬闖警方防線挑戰警權，看不到原因對橫蠻的被告輕判。就被捕時手執汽油彈的張展銘另承認管有物品意圖損毁財產罪判囚61個月，謝源紹另承認無牌管有無線電通訊器具罪則判囚56.5個月。