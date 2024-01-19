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消防員處理迪士尼交通意外時意外暈倒 送院不治 鄧炳強楊恩健致哀　 (19:34)

【19:34更新】消防員邱耀文今早（19日）在迪士尼處理一宗交通意外時，突然在現場暈倒，同事即時為他急救並送院，延至下午3時許證實不治，終年49歲。消防處長楊恩健對邱耀文身亡深感哀痛。保安局長鄧炳強及公務員事務局長楊何蓓茵均致哀。消防處facebook及instagram社交帳號將部門徽章轉成黑白色。

消防處指，消防員邱耀文隸屬竹篙灣消防局，今日早上在竹篙灣處理一宗交通意外期間，突然在現場暈倒，在場一同處理該宗交通意外的同事即時為他施行心肺復甦法，並使用自動心臟除顫器為他急救。他於下午12時06分送院，其後於下午3時08分證實不治，終年四十九歲。

鄧炳強對邱耀文執勤期間不幸身亡深感難過，並向其家人致以深切慰問。楊何蓓茵亦感到非常難過，並向他的家屬致以最深切的慰問。

楊恩健說：「邱耀文一直克盡厥職，服務消防處超過31年，工作表現優秀，任職期間曾獲香港消防事務長期服務獎章（第一加敘勳扣）、政務司司長感謝狀及高級指揮官嘉許狀。對於痛失這位盡忠職守的同事，我感到非常難過和惋惜，部門上下均感十分難過和痛心，我已代表部門所有同事向他的家屬致以最深切慰問。」

楊指，消防處福利組正與邱耀文的家人保持緊密聯繫，並會提供一切協助，幫助他們度過這悲痛及艱難的時刻。

該交通意外發生在上午11時許，一輛私家車在北大嶼山迪士尼神奇道迴旋處沿外線行駛，當時右邊一輛旅遊巴駛出迴旋處，擬轉入幻想道，兩車發生相撞同衝入草叢，私家車翻側女司機頸部扭傷被困車內，需消防到場將她救出，其後送往瑪嘉烈醫院治理。旅遊巴上無人受傷，司機在場接受警方調查。

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