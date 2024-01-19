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警方北角破賣淫集團拘18人　包括主腦及單位業主租客 (13:22)

警方發現一個由三合會操縱賣淫集團，在北角一幢住宅大廈一樓層劏房單位安排非本地女子從事「一樓一」賣淫活動。前日（17日）展開名為「天叢」的拘捕行動，共拘捕10名男8女，包括3名集團主腦、涉案單位業主、租客及4名涉嫌賣淫內地女子。

東區警區去年初發現北角皇冠大廈其中一樓層10多個單位翻新後，有非本地女子在劏房單位，以一樓一模式提供性服務，全盛時期全層24個單位中，17個單位被分租為29個劏房賣淫，而且大廈沒有保安員設施，嫖客可隨意出入，引起居民對治安關注。警方過去10個月聯同入境處採取多次「放蛇」行動，以違反逗留條件罪名，拘捕近40名女子，分別來自內地、泰國及印尼的性工作者。

警方經多次行動後，仍然不斷有非本地女子進駐單位賣淫，但涉及單位已減至少於4間。因此向相關處所租客、佔用人及業主發出通知，指其單位經常用作賣淫活動，並發現賣淫活動由三合會幕後操縱。警方於前日及昨日採取拘捕行動，以准許處所用作賣淫罪名拘捕11名涉案業主及租客，及以靠他人賣淫收入維生及控制他人賣淫罪名，拘捕3名賣淫集團骨幹成員，全部為本港居民，年齡介乎35至73歲。

另外警方聯同入境處在區內其他處所，拘捕4名年齡27至40歲、正在賣淫的內地女子，涉嫌違反逗留條件。行動中檢獲大量避孕套、潤滑劑、漱口水、一次性毛巾，閉路電視，價目表以及光管等證物，除4名內地女子外，其餘被捕人均獲准保釋候查。

警方指該三合會操縱的賣淫集團，其中一名主腦以租上租形式向業主或租客租用指定房間，而另一名主腦負責招攬內地女子，安排到指定劏房提供性服務，集團成員亦向性工作者提供日用品、避孕套等及收取犯罪得益，賣淫集團會向性工作者收取3成佣金，每月營業額大約20萬元。

警方提醒各位處所租客、佔用人、掌管人等，留意單位有否被利用作賣淫。根據刑事罪行條例第145條「租客等准許處所用作賣淫」，一經定罪可判監禁7年。

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