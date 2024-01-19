男子侵犯精神上無行為能力女子　判囚66個月 (13:02)

被告劉錡又名劉偉達（58歲，散工）承認於2022年6月4日，在落馬洲洲頭西路洲頭村某單位非禮女子X，及被裁定於翌日襲擊X。

練官指出，X患有思覺失調、屬精神上無行為能力者，她未同意被告的行為，亦依靠家人照顧生活。根據X作供表現，被告不可能不知X的智力低於常人，惟被告以鄰居之辯及金錢誘因傷害X，當X不肯順從，被告自稱是黑社會成員，令她就範。X事後情緒激動，因創傷後壓力症入院，醫生診斷被告令其病情嚴重。

練官批評，被告出於一己私慾犯案，漠視弱勢社群的困難，導致X的問題加劇。雖然被告承認非禮罪，但否認襲擊罪，並沒節省法庭時間，或避免X出庭作證，X接受盤問更令她激動。練官認為，本案無異於強姦，由於X的智商及病情可被視為未成年人士，應在刑期反映。被告過往有類似案底，認罪及求情信不構成有效求情理據，就非禮罪以5年為量刑起點，襲擊罪則以12個月為量刑基準，部分刑期同期執行。