劇協批藝發局決定草率要求撤回指控　「唔可以你鍾意話係就係」 (12:49)

藝發局昨發補充聲明稱，劇協邀請時事漫畫家尊子及前港台記者蔡玉玲擔任頒獎嘉賓，而兩位主持人以「紅橋」、「紅線」為話題，意有所指、語帶雙關，以相關手法引起公眾和媒體注意及製造社會話題。馮祿德說，尊子是資深漫畫家、蔡玉玲是製作紀錄片的編導，反問漫畫及電影是否不屬於藝術，又指邀請嘉賓不代表認同他們的立場，而是出於尊敬及尊重他們的藝術成就，以往亦曾邀請時裝、化妝、體育及新聞界人士任頒獎嘉賓。

他表示，現時處於敏感時刻，但一直以來無人清楚解釋「底線」在哪、何為違法，主持人委婉地表達意見要求，是一種藝術手法，舞台設計則是基於美感，強調從無高調提及「紅線」、「紅橋」，即使嘗試以對方持偏見的角度來思考，亦不理解藝發局為何要在此方面發揮，「（藝發局）今次落嘅決定，就已經話畀人聽，真係有條『線』。」

「我哋冇高調嚟提出有『紅線』、『紅橋』，我哋新聞稿從來冇提，自從得到佢(藝發局)個決定之後，成個錄影帶我哋睇咗好多次，發夢都冇諗到嗰度有事......我哋自己有聲譽、尊嚴、唔可以你鍾意話係就係，而你提出嘅理由唔確立嘅時候，我哋唔認同，歷史有紀錄。」—香港戲劇協會會長馮祿德

馮祿德又稱，頒獎禮一直以合法、合理、合情的原則舉辦，自言會提醒得獎者發表感言時盡量留意，「唔好掂到啲會令人唔舒服、或以為你犯咗法嘅字眼......我冇諗到，我哋個腦諗乜嘢，都畀人去猜想；思想諗咩嘢，你都要管我。」 對於藝發局說劇協在沒有主動商討下偏離以往的做法，包括新增頒獎禮主題，馮祿德回應指，以往藝發局從來沒有要求事先提交有關頒獎禮的計劃，計劃亦不用當局批准，又稱已經連續多屆有設定頒獎禮主題，例如「一團火」、「Moving Forward」、「團聚」。

劇協：會繼續舉辦頒獎禮

馮祿德說，今次事件「打窒」業界士氣，故要召開記者會作澄清，又稱不會乞求藝發局提供資助，即使在資源匱乏的情况下，日後仍會繼續用心舉辦頒獎禮，為業界服務，直至客觀條件不容許。

馮祿德又澄清，藝發局指於去年11月下旬作出調整資助的決定，但劇協收到的「調整資助」信函中，發出日期為2023年9月29日，而拒絕資助下屆頒獎禮的信函發出日期為11月30日；藝發局行政總裁於12月8日始將兩封信交予劇協。

今件事件中，劇協無直接與藝發局主席、代表業界的立法會議員霍啟剛接觸。馮祿德提及曾在競選期間與霍啟剛會面，當時認為他為人誠懇、願意了解業界問題，霍啟剛在疫情中亦為業界送上口罩等物資，馮祿德稱一直對霍很有好感，「好欣賞呢個後生仔」，對他亦有盼望，「希望以佢（霍啟剛）咁年輕、咁有頭腦、咁有朝氣領導藝發局，希望一新耳目.... 好警醒、好活潑去應對依家好複雜嘅事。」