正生書院教職員續返校　有老師稱將與校長陳兆焯遙距會面 (11:50)

梁寶儀表示，未知會議時長及討論內容，料會交代一些他們未清楚的事項，又指她曾與身在外地的校長及校監以whatsapp緊密聯繫，亦提及她與另一位老師在處理早會時有分歧，其後向校監林希聖尋求指引。她補充，學生有了解事件，引述有學生表示支持會方，認為傳媒的報道或有偏頗，或者認為「唔係咁㗎」，又指有學生稱校方做法透明，「有喺家長日講俾我哋聽」。

她未有回應是否有家長表示要接走學生，但指暫時有3至4名家長透過電話或whatsapp向她查詢狀况，但不清楚其他老師有否接到查詢，了解家長憂慮事件影響學生備戰文憑試，她稱會繼續守護學生，及配合他們準備文憑試，進一步安排有待校方公佈。

今早亦有一名操普通話的女士由正生會持有山頂道26F物業外出，她自稱為正生書院職員，正前赴正生，她表示該處所平時有人居住，惟未透露住戶身分。對於校長涉詐騙案被通緝，她指要與校長開會後才可了解事態，其後快步離開。附近有不願具名的住戶表示，以往有看到學生進入上址，最多有大約有數十人再內活動，惟不清楚詳情。