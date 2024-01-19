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正生書院教職員續返校　有老師稱將與校長陳兆焯遙距會面 (11:50)

正生書院董事近日傳出涉及串謀詐騙，本報記者今到上址四周觀察，有一扇門上有男宿舍的門牌，建築物內有雜物，玻璃窗多有交叉貼紙，亦有不少污漬，近門口處有兩袋裝有樹枝的垃圾袋。正生書院老師梁寶儀於近11時現身校門，表示正要返校與同身在英國的校長遙距開會，稱學校運作未受影響。

梁寶儀表示，未知會議時長及討論內容，料會交代一些他們未清楚的事項，又指她曾與身在外地的校長及校監以whatsapp緊密聯繫，亦提及她與另一位老師在處理早會時有分歧，其後向校監林希聖尋求指引。她補充，學生有了解事件，引述有學生表示支持會方，認為傳媒的報道或有偏頗，或者認為「唔係咁㗎」，又指有學生稱校方做法透明，「有喺家長日講俾我哋聽」。

她未有回應是否有家長表示要接走學生，但指暫時有3至4名家長透過電話或whatsapp向她查詢狀况，但不清楚其他老師有否接到查詢，了解家長憂慮事件影響學生備戰文憑試，她稱會繼續守護學生，及配合他們準備文憑試，進一步安排有待校方公佈。

今早亦有一名操普通話的女士由正生會持有山頂道26F物業外出，她自稱為正生書院職員，正前赴正生，她表示該處所平時有人居住，惟未透露住戶身分。對於校長涉詐騙案被通緝，她指要與校長開會後才可了解事態，其後快步離開。附近有不願具名的住戶表示，以往有看到學生進入上址，最多有大約有數十人再內活動，惟不清楚詳情。

相關字詞﹕編輯推介 正生書院 陳兆焯 林希聖

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