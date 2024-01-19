【持續更新】黎智英案｜張劍虹續談黎智英指示　訪林榮基彭定康力谷反修例遊行 (11:39)

控方提及2019年4月28日有關同日反對修訂《逃犯條例》的頭條報道，標題為「林榮基流亡台灣 臨別呼籲守護香港 明日上街」，當中載有林榮基的訪問。張劍虹供稱，黎智英指示要以當日頭條「谷28號遊行，要做頭條就一定要搵到林榮基做電話訪問」，其後由於黎得悉張身在台灣公幹，要求張親自訪問林榮基。張劍虹完成訪問及撰稿後，要求《蘋果》總編緝羅偉光盡快發布至網上，並託副社長陳沛敏向羅交代「黎生想用做頭條，去催谷嚟緊嗰個星期嘅遊行。」

除林榮基以外，《蘋果》當時亦刊出前港督彭定康的訪問，張劍虹稱黎智英認為林榮基的訪問帶出的效果「唔係好熾熱，佢仲想要辦法催谷遊行，畀我感覺係佢未夠滿意。」張又指，黎其後拜託香港監察創辦人Benedict Rogers聯絡彭定康，讓彭定康在訪問中談論反修例事件，藉此催谷428遊行，彭定康其後回覆時評論《逃犯條例》修訂，認為修例勢破壞香港的核心價值、穩定和安全，製造恐懼和不安，將政治人物置於險境，直接攻擊一國兩制和法治。張在庭上補充，當時黎智英希望盡快在《蘋果》網站和報章刊登有關內容，最終彭定康受訪的新聞同年4月27日登上《蘋果》網上新聞，4月28日在報紙刊出。

《明報》文字直播審訊情况:

【12:55】休庭。

【12:40】控方討論下一段為2019年7月5日，由張傳送予黎的信息：

「截止今日（5日）凌晨2am，港蘋付費總人數已過30萬！

老闆，每三十萬人付費我們會推播告訴讀者，並告知會開票捐三十萬給反送中訴訟基金」

張解釋該信息為「我哋會推俾讀者，俾佢哋知有30萬讀者，俾佢哋知我哋會開票…俾30萬嗰基金。」其後黎批准以《蘋果》名義，從每3元手續費中捐出1元給該基金。

【12:30】控方討論發生於2019年6月15日，黎智英與張劍虹的WhatsApp對話信息：

張：「1. 我們已經重新submit App Store，如果週一批准，下午就可以收handling charge… 2. 就今次出來抗爭的人日後療傷和訴訟，我們可以在三元手續費撥一元成立基金協助。」

黎：「1. 延後到批准為止，2. 非常好idea! 謝謝」

張解釋該信息意思，指「佢（黎）同意，認為喺一個好好嘅idea，將我哋收費handling charge，撥一蚊出嚟支援抗爭人士日後嘅訴訟同醫療費用。」

張又指，黎決定《蘋果》網上新聞自2019年7月1日起向註冊會員一次性收取3元手續費，同年9月1日起改為收取月費訂閱，「黎生覺得啲錢出嚟幫助抗爭人士醫療費，可以鼓勵支持運動嘅人訂閱蘋果。」

【12:17】 張劍虹補充，6月16日當日最後沒有隨報派出長幡，因為黎臨時說「逃犯條例延期、有人因為逃犯條例自殺，泛民嘅李卓人就話唔派住。」控方問及派發該些長幡的用意，張指「6.16遊行，職工盟搞緊三罷，所以黎先生叫我喺（長幡）背面寫返罷工、罷課、罷市」，藉此宣傳三罷及不合作運動。

【12:03】開庭。控方開始討論2019年6月由黎傳送予張的一段信息，內容為「星期日遊行泛民想我們印十萬張長幡35寸長15寸闊，派給遊行人士，給他們從家裹的窗口放出來。紅底黑 反送中 三個大字，請劍虹寫毛筆大字，我會請黃偉強處理。謝謝。黎」

張解釋，該信息背景是「6月16日有嗰反送中遊行，黎生想我寫同印呢三個字，隨報附送」，即於2019年6月16日出刊的報紙中附送「反送中」長幡。

【11:19】休庭。法官杜麗冰休庭前關注被告難以閱讀螢幕上顯示的信息，辯方大律師關文渭表示，黎不幸地患有眼疾，情况最近在完成手術後惡化，主要依賴控方在庭上讀出的內容理解。法官李運騰詢問，黎能否將座位靠前，辯方稱「似乎不是一個選擇」，因涉「保安憂慮（security concern）」。經商討後控方同意盡可能讀出所有內容。控方表示會將螢幕畫面放大。

【10:56】張劍虹續提及428遊行前的採訪安排，指接獲黎智英的WhatsApp信息。張從該信息中，理解黎的想法是「林榮基呢個訪問幫到遊行，但唔係好熾熱，佢（黎）仲想要辦法催谷遊行，畀我感覺係佢未夠滿意。」張又指，黎其後拜託Benedict Rogers（香港監察創辦人）找前港督彭定康，讓彭定康在訪問中談論反修例事件，藉此催谷428遊行。

之後，黎從Benedict Rogers獲得有關彭定康在訪問中意見，黎將相關內容轉發予張。張當時明白「黎先生想我盡快喺《蘋果日報》網站同報紙刊登出嚟。」最終，彭定康受訪的新聞同年4月27日登上《蘋果》網上新聞，4月28日在報紙刊登。

張供稱，黎同日將彭定康回覆Benedict Rogers的信息轉發給張，彭定康在信息中表示《逃犯條例》修訂勢破壞香港的核心價值、穩定和安全，製造恐懼和不安，將政治人物置於險境，直接攻擊一國兩制和法治，信息末段有彭定康的署名。張在庭上補充，當時黎希望他在《蘋果》的網站和報章「盡快刊登」彭定康對修例的看法。

【10:45】控方又問，該文章中一段內容是「他自己是被迫壓的香港人…要抗拒香港及內地政權，就必須站出來，香港人唔好詐瞓」。張表示，他在文中引用林榮基受訪時說出「香港人唔好詐瞓」，因認為「廣東話啲引言比較傳神啲，香港人會比較有感覺。」

【10:30】張劍虹續指，當時他正在台灣公幹，故黎智英要求由他親自尋訪林榮基。其後，張將訪問林榮基的內容寫成文稿，分別傳送予其《台蘋》的同事及羅偉光（案發時《蘋果》總編緝），要求後者盡快發布至網上新聞，其時張吩咐陳沛敏（案發時《蘋果》副社長），「話俾佢（羅偉光）聽，黎生想用做頭條，去催谷嚟緊嗰個星期嘅遊行。」張補充，該遊行是指2019年4月28日的「428 反送中」遊行。

翌日，《蘋果》以題為「林榮基流亡台灣 臨別呼籲守護香港 明日上街」為頭條，文章開首提及「他（林榮基）投奔免於恐懼的自由，要永遠離開土生土長之地，他雖然難過，但痛心香港已淪陷。」張表示，該文章目的在於「按著黎生嘅指示，即喺催谷多啲人上街遊街。」

【10:04】開庭。控方繼續有關黎智英向《蘋果》定下「編採指示」的議題，並讓張劍虹集中討論發生於2019年4月26日，由黎智英傳送予張的信息。張表示，黎在該信息中提及兩個人名，分別為林榮基及廖中仁。張續指，林榮基是銅鑼灣書店的店長，曾在內地被拘留一段時間，他返港就沒有再回內地，受中國政府通緝。張又稱不認識廖中仁，但從該信息中推測，廖是香港電台攝影師。

張其後回覆黎，稱「老闆，我已經請台灣同事處理」。張解釋，當時他嘗試找出林榮基在台灣的位置，嘗試聯絡對方。其後黎再指示張，「用《蘋果》頭條嚟谷28號遊行，要做頭條就一定要搵到林榮基做電話訪問」，故張回覆「台灣同事已經搵緊佢（林）行蹤。」

（張劍虹首日作供情况）

（張劍虹次日作供情况）

明報記者 譚希琳、湯璧瑜、楊志權