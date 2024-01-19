【持續更新】黎智英案｜張劍虹續談黎智英指示　稱受命親訪林榮基力谷反修例遊行 (11:39)

《明報》文字直播審訊情况:

【11:19】休庭。法官杜麗冰休庭前關注被告難以閱讀螢幕上顯示的信息，辯方大律師關文渭表示，黎不幸地患有眼疾，情况最近在完成手術後惡化，主要依賴控方在庭上讀出的內容理解。法官李運騰詢問，黎能否將座位靠前，辯方稱「似乎不是一個選擇」，因涉「保安憂慮（security concern）」。經商討後控方同意盡可能讀出所有內容。控方表示會將螢幕畫面放大。

【10:56】張劍虹續提及428遊行前的採訪安排，指接獲黎智英的WhatsApp信息。張從該信息中，理解黎的想法是「林榮基呢個訪問幫到遊行，但唔係好熾熱，佢（黎）仲想要辦法催谷遊行，畀我感覺係佢未夠滿意。」張又指，黎其後拜託Benedict Rogers（香港監察創辦人）找前港督彭定康，讓彭定康在訪問中談論反修例事件，藉此催谷428遊行。

之後，黎從Benedict Rogers獲得有關彭定康在訪問中意見，黎將相關內容轉發予張。張當時明白「黎先生想我盡快喺《蘋果日報》網站同報紙刊登出嚟。」最終，彭定康受訪的新聞同年4月27日登上《蘋果》網上新聞，4月28日在報紙刊登。

張供稱，黎同日將彭定康回覆Benedict Rogers的信息轉發給張，彭定康在信息中表示《逃犯條例》修訂勢破壞香港的核心價值、穩定和安全，製造恐懼和不安，將政治人物置於險境，直接攻擊一國兩制和法治，信息末段有彭定康的署名。張在庭上補充，當時黎希望他在《蘋果》的網站和報章「盡快刊登」彭定康對修例的看法。

【10:45】控方又問，該文章中一段內容是「他自己是被迫壓的香港人…要抗拒香港及內地政權，就必須站出來，香港人唔好詐瞓」。張表示，他在文中引用林榮基受訪時說出「香港人唔好詐瞓」，因認為「廣東話啲引言比較傳神啲，香港人會比較有感覺。」

【10:30】張劍虹續指，當時他正在台灣公幹，故黎智英要求由他親自尋訪林榮基。其後，張將訪問林榮基的內容寫成文稿，分別傳送予其《台蘋》的同事及羅偉光（案發時《蘋果》總編緝），要求後者盡快發布至網上新聞，其時張吩咐陳沛敏（案發時《蘋果》副社長），「話俾佢（羅偉光）聽，黎生想用做頭條，去催谷嚟緊嗰個星期嘅遊行。」張補充，該遊行是指2019年4月28日的「428 反送中」遊行。

翌日，《蘋果》以題為「林榮基流亡台灣 臨別呼籲守護香港 明日上街」為頭條，文章開首提及「他（林榮基）投奔免於恐懼的自由，要永遠離開土生土長之地，他雖然難過，但痛心香港已淪陷。」張表示，該文章目的在於「按著黎生嘅指示，即喺催谷多啲人上街遊街。」

【10:04】開庭。控方繼續有關黎智英向《蘋果》定下「編採指示」的議題，並讓張劍虹集中討論發生於2019年4月26日，由黎智英傳送予張的信息。張表示，黎在該信息中提及兩個人名，分別為林榮基及廖中仁。張續指，林榮基是銅鑼灣書店的店長，曾在內地被拘留一段時間，他返港就沒有再回內地，受中國政府通緝。張又稱不認識廖中仁，但從該信息中推測，廖是香港電台攝影師。

張其後回覆黎，稱「老闆，我已經請台灣同事處理」。張解釋，當時他嘗試找出林榮基在台灣的位置，嘗試聯絡對方。其後黎再指示張，「用《蘋果》頭條嚟谷28號遊行，要做頭條就一定要搵到林榮基做電話訪問」，故張回覆「台灣同事已經搵緊佢（林）行蹤。」

（張劍虹首日作供情况）

（張劍虹次日作供情况）

明報記者 譚希琳、湯璧瑜、楊志權