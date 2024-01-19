明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

【持續更新】黎智英案｜張劍虹在黎智英見美國官員後　「覺得場運動好似有希望」　編採政策越來越「偏激」 (16:22)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司被控串謀勾結外國勢力案，踏入第13日審訊，控方續傳召前《蘋果》社長張劍虹作供。控方關注《蘋果》於反修例遊行的報道，張劍虹指，黎智英提出要訪問身在台灣的銅鑼灣書店店長林榮基，以及前港督彭定康，藉此「力谷」參加反修例遊行的人數。

控方提及2019年4月28日有關同日反對修訂《逃犯條例》的頭條報道，標題為「林榮基流亡台灣 臨別呼籲守護香港 明日上街」，當中載有林榮基的訪問。張劍虹供稱，黎智英指示要以當日頭條「谷28號遊行，要做頭條就一定要搵到林榮基做電話訪問」，其後由於黎得悉張身在台灣公幹，要求張親自訪問林榮基。張劍虹完成訪問及撰稿後，要求《蘋果》總編緝羅偉光盡快發布至網上，並託副社長陳沛敏向羅交代「黎生想用做頭條，去催谷嚟緊嗰個星期嘅遊行。」

除林榮基以外，《蘋果》當時亦刊出前港督彭定康的訪問，張劍虹稱黎智英認為林榮基的訪問帶出的效果「唔係好熾熱，佢仲想要辦法催谷遊行，畀我感覺係佢未夠滿意。」張又指，黎其後拜託香港監察創辦人Benedict Rogers聯絡彭定康，讓彭定康在訪問中談論反修例事件，藉此催谷428遊行，彭定康其後回覆時評論《逃犯條例》修訂，認為修例勢破壞香港的核心價值、穩定和安全，製造恐懼和不安，將政治人物置於險境，直接攻擊一國兩制和法治。張在庭上補充，當時黎智英希望盡快在《蘋果》網站和報章刊登有關內容，最終彭定康受訪的新聞同年4月27日登上《蘋果》網上新聞，4月28日在報紙刊出。

《明報》文字直播審訊情况:

【16:13】休庭。案件押後至下周二續審。

【16:00】張劍虹又解釋video talk的安排，指該節目由港聞組節目部負責製作。法官李運騰問及，由2019年7月至同年年底，《蘋果》港聞組製作的video talk是否全都關於反修例事件？張指「印象中有好大部分，港聞組好大部分都投入做。」張補充指，video talk的負責人是羅偉光。

法官李運騰提及，他從沒有看過蘋果動新聞，問是否所有訂閱蘋果動新聞的用戶都可以觀看video talk？張表示正確，並再次提到蘋果動新聞截止2019年7月初的訂閱人數有逾30萬人。

 【15:47】控方集中討論有關《蘋果》於2019年下半年的編採政策。張供稱，黎同年7月份在「台蘋」的「飯盒會」上，曾經提出要找反對派及抗爭者「拍video、同佢哋對話」，並指示張返港後跟進。張補充指，「video talk喺對話、直播後放上動新聞平台。」張認為邀請抗爭者上節目的用意，即是「叫佢哋講下啲經歷、苦況呀，但喺好多抗爭者最後都唔願意上鏡」，故張向黎建議，改為用訪問形式去錄製節目。

控方進一步問《蘋果》訪問抗爭者之目的為何，張指「我相信佢（黎）喺想激起啲人對抗爭者嘅同情，同埋抗爭嘅情況。」

【15:18】控方展示下一篇文章，題為「黎智英籲和平站出來 蔑視黑社會 促國際支援香港反送中運動」，該文刊於2019年7月25日的 《蘋果》。張指，「黎生當日上完何俊仁嗰『細說中南海』節目，佢同我講節目上面講早前見Pompeo（時任美國國務卿龐培歐）」，要求張跟進相關新聞。

當時張曾感歎：「原來黎生真喺可以上白官見到啲咁高嘅官員」、「哇！黎生真喺可以上白官，真喺可以將香港情況講返美國官員聽」、「有啲high嘅，我覺得場運動好似有希望」。張續指「黎生可能呢一次之後，後來講制裁，開始會越來越多。」犯人欄內黎智英開始頻頻抄寫筆記。

張續指， 《蘋果》其後針對反修例事件的編採政策，「越來越激烈、偏激，可以話喺」。黎開始在不同場合，向張提及「示威抗爭、和勇唔好分化、唔好俾人分化、抗爭喺長期性」等說話。 《蘋果》對於反修例事件中的暴力場面，「比較會報道同情，即喺覺得香港政府、同埋中共迫成咁。」

【14:31】下午開庭

控方展示Christian Whiton與Paul Wolfowitz之間交流信息，該信息再於2019年7月10日由黎轉發予張。張指前者「應該喺國務院顧問」，後者「好似係國防部前官員」，但張沒有接觸過兩人。該信息是關於一篇題為「Trump Team Sends Defiant Signal to Beijing by Meeting Hong Kong Activist」的Bloomberg（彭博）文章。 

控方問張，黎為何要將信息轉發予他？張指，黎應該想讓他知道事件的背景，又指他在黎到訪美國後，才得知黎會面時任美國副總統彭斯等多名美國官員，「佢（黎）見完高官都幾雀躍，覺得對呢場運動都幾有幫助。」

【12:55】休庭。

【12:40】控方討論下一段為2019年7月5日，由張傳送予黎的信息：

「截止今日（5日）凌晨2am，港蘋付費總人數已過30萬！

老闆，每三十萬人付費我們會推播告訴讀者，並告知會開票捐三十萬給反送中訴訟基金」

張解釋該信息為「我哋會推俾讀者，俾佢哋知有30萬讀者，俾佢哋知我哋會開票…俾30萬嗰基金。」其後黎批准以《蘋果》名義，從每3元手續費中捐出1元給該基金。

【12:30】控方討論發生於2019年6月15日，黎智英與張劍虹的WhatsApp對話信息：

張：「1. 我們已經重新submit App Store，如果週一批准，下午就可以收handling charge… 2. 就今次出來抗爭的人日後療傷和訴訟，我們可以在三元手續費撥一元成立基金協助。」

黎：「1. 延後到批准為止，2. 非常好idea! 謝謝」

張解釋該信息意思，指「佢（黎）同意，認為喺一個好好嘅idea，將我哋收費handling charge，撥一蚊出嚟支援抗爭人士日後嘅訴訟同醫療費用。」

張又指，黎決定《蘋果》網上新聞自2019年7月1日起向註冊會員一次性收取3元手續費，同年9月1日起改為收取月費訂閱，「黎生覺得啲錢出嚟幫助抗爭人士醫療費，可以鼓勵支持運動嘅人訂閱蘋果。」

【12:17】 張劍虹補充，6月16日當日最後沒有隨報派出長幡，因為黎臨時說「逃犯條例延期、有人因為逃犯條例自殺，泛民嘅李卓人就話唔派住。」控方問及派發該些長幡的用意，張指「6.16遊行，職工盟搞緊三罷，所以黎先生叫我喺（長幡）背面寫返罷工、罷課、罷市」，藉此宣傳三罷及不合作運動。

【12:03】開庭。控方開始討論2019年6月由黎傳送予張的一段信息，內容為「星期日遊行泛民想我們印十萬張長幡35寸長15寸闊，派給遊行人士，給他們從家裹的窗口放出來。紅底黑 反送中 三個大字，請劍虹寫毛筆大字，我會請黃偉強處理。謝謝。黎」

張解釋，該信息背景是「6月16日有嗰反送中遊行，黎生想我寫同印呢三個字，隨報附送」，即於2019年6月16日出刊的報紙中附送「反送中」長幡。

【11:19】休庭。法官杜麗冰休庭前關注被告難以閱讀螢幕上顯示的信息，辯方大律師關文渭表示，黎不幸地患有眼疾，情况最近在完成手術後惡化，主要依賴控方在庭上讀出的內容理解。法官李運騰詢問，黎能否將座位靠前，辯方稱「似乎不是一個選擇」，因涉「保安憂慮（security concern）」。經商討後控方同意盡可能讀出所有內容。控方表示會將螢幕畫面放大。

【10:56】張劍虹續提及428遊行前的採訪安排，指接獲黎智英的WhatsApp信息。張從該信息中，理解黎的想法是「林榮基呢個訪問幫到遊行，但唔係好熾熱，佢（黎）仲想要辦法催谷遊行，畀我感覺係佢未夠滿意。」張又指，黎其後拜託Benedict Rogers（香港監察創辦人）找前港督彭定康，讓彭定康在訪問中談論反修例事件，藉此催谷428遊行。

之後，黎從Benedict Rogers獲得有關彭定康在訪問中意見，黎將相關內容轉發予張。張當時明白「黎先生想我盡快喺《蘋果日報》網站同報紙刊登出嚟。」最終，彭定康受訪的新聞同年4月27日登上《蘋果》網上新聞，4月28日在報紙刊登。

張供稱，黎同日將彭定康回覆Benedict Rogers的信息轉發給張，彭定康在信息中表示《逃犯條例》修訂勢破壞香港的核心價值、穩定和安全，製造恐懼和不安，將政治人物置於險境，直接攻擊一國兩制和法治，信息末段有彭定康的署名。張在庭上補充，當時黎希望他在《蘋果》的網站和報章「盡快刊登」彭定康對修例的看法。

【10:45】控方又問，該文章中一段內容是「他自己是被迫壓的香港人…要抗拒香港及內地政權，就必須站出來，香港人唔好詐瞓」。張表示，他在文中引用林榮基受訪時說出「香港人唔好詐瞓」，因認為「廣東話啲引言比較傳神啲，香港人會比較有感覺。」

【10:30】張劍虹續指，當時他正在台灣公幹，故黎智英要求由他親自尋訪林榮基。其後，張將訪問林榮基的內容寫成文稿，分別傳送予其《台蘋》的同事及羅偉光（案發時《蘋果》總編緝），要求後者盡快發布至網上新聞，其時張吩咐陳沛敏（案發時《蘋果》副社長），「話俾佢（羅偉光）聽，黎生想用做頭條，去催谷嚟緊嗰個星期嘅遊行。」張補充，該遊行是指2019年4月28日的「428 反送中」遊行。

翌日，《蘋果》以題為「林榮基流亡台灣 臨別呼籲守護香港 明日上街」為頭條，文章開首提及「他（林榮基）投奔免於恐懼的自由，要永遠離開土生土長之地，他雖然難過，但痛心香港已淪陷。」張表示，該文章目的在於「按著黎生嘅指示，即喺催谷多啲人上街遊街。」

【10:04】開庭。控方繼續有關黎智英向《蘋果》定下「編採指示」的議題，並讓張劍虹集中討論發生於2019年4月26日，由黎智英傳送予張的信息。張表示，黎在該信息中提及兩個人名，分別為林榮基及廖中仁。張續指，林榮基是銅鑼灣書店的店長，曾在內地被拘留一段時間，他返港就沒有再回內地，受中國政府通緝。張又稱不認識廖中仁，但從該信息中推測，廖是香港電台攝影師。

張其後回覆黎，稱「老闆，我已經請台灣同事處理」。張解釋，當時他嘗試找出林榮基在台灣的位置，嘗試聯絡對方。其後黎再指示張，「用《蘋果》頭條嚟谷28號遊行，要做頭條就一定要搵到林榮基做電話訪問」，故張回覆「台灣同事已經搵緊佢（林）行蹤。」

（張劍虹首日作供情况）

（張劍虹次日作供情况）

明報記者　譚希琳、湯璧瑜、楊志權

相關字詞﹕編輯推介 法庭 黎智英 港區國安法

上 / 下一篇新聞