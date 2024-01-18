舞台劇獎頒獎禮被終止資助 藝發局：主持人以紅橋、紅線為話題 「意有所指、語帶雙關」 (21:19)

藝發局上周去信「香港舞台劇獎頒獎禮」主辦單位香港戲劇協會，解釋頒獎禮上有損藝發局聲譽的具體內容，藝發局今晚發稿公開信件部分內容。局方表示，上屆頒獎禮有別以往邀請戲劇界前輩、知名藝術家、政府代表、藝發局代表等作為頒獎嘉賓，選擇邀請「當時充滿新聞話題的時事漫畫家」尊子及記者蔡玉玲。局方又提到，頒獎禮主持人以「紅橋」、「紅線」作為話題，「意有所指、語帶雙關」。藝發局在信中表示，「如果以此手法引起公眾及媒體注意及製造社會話題，本局不能苟同，有必要決斷作出下調資助的決定，表示不能接受」。

藝發局指出，與劇協的互信良好關係是建基於過去24年的資助歷史和表現，惟今次劇協在沒有主動與局方商討的情况下新增頒獎禮主題，並邀請文藝界以外的頒獎嘉賓。局方經深入了解及討論後，去年11月下旬決定扣減資助，至上月8日藝發局高層親自約見劇協幹事會代表，表達對事件的關注並解釋是次決定。