明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

9男涉製作及管有兒童色情物品被捕　15歲男學生涉家中偷拍9歲妹裸體 (18:50)

9名男子涉嫌製作、發布及管有兒童色情物品被捕，他們涉在社交媒體平台及網站等下載兒童色情物品，並儲存在電腦及電話中，亦有人上載相關影片至雲端硬碟，共涉及近190段兒童色情影片及738張相片。警方發現，當中3人涉家庭內性侵犯，其中一名15歲被捕男學生涉管有23條兒童色情影片，均是他在家中偷拍9歲妹妹的裸體或下體；另一名18歲被捕男學生曾上載多項兒童色情物品，亦涉於去年性侵犯10歲妹妹。

警方於前日（16日）展開拘捕行動，被捕9人年齡介乎15至39歲，行動中共檢取12部電腦、9部智能電話及6個外置儲存裝置。其中兩名被捕人涉在家內拍攝未成年親人的裸露影片或相片，包括一名15歲的中四學生，他涉在13歲時偷拍當時9歲妹妹；另一人則為28歲的實驗室助理，警方在其電腦中找出6段兒童色情片及39張兒童色情照片，其中24張相片為被捕人在24歲時，偷拍當時10歲的幼妹下體，其餘相片及影片則由互聯網下載。

網絡安全及科技罪案調查科署理警司顏凱欣表示，另一名被捕的18歲男學生，情報顯示，他曾上載多段兒童色情片段及多張照片，惟未能在被捕人電子裝置中尋回，不過現場調查後發現，被捕人曾於2023年性侵犯當時10歲的妹妹，最終以涉嫌猥褻侵犯罪將他拘捕。至於各宗案件中發現的兒童色情物品，顏凱欣說，經初步檢視後，相信片中受害人均非本地兒童。

顏凱欣指出，警方與國際刑警、世界各地警方及互聯網持分者均有緊密聯繫，不時會作情報交流，過程中掌握到被捕人士曾接觸兒童色情物品，遂作出調查，發現9人本身無關聯，部分被捕人曾於網上參與聯天室，尋找有相同「興趣」的人士，並分享兒童色情物品。

警方去年1月至11月錄56宗兒童色情物品案件

家庭衝突及性暴力政策組高級督察陳幸明表示，警方於去年1月至11月共錄得56宗兒童色情物品案件，較去年同期少13宗；當中近7成案件，施虐者與受害人透過社交平台、交友程式或網上遊戲認識，最細受害者年齡只得9歲。56宗案件中，24宗、即約43%案件涉及利用或促致兒童製作色情影像，例如有女童透過「小紅書」認識一名自稱與她年紀相若的女網友，女網友以識彼此身體發育進展為由，要求女童傳送裸照，並以此要脅她。

陳幸明強調，製作、管有或發布兒童色情物品均屬嚴重罪行，提醒市民在網絡世界要好好保護私隱，不要輕易披露個人資料或私人影像，又呼籲家長要多留意子女的網上交友情况，有需要可考慮在他們電子設備中安裝檢測及防護軟件。她又說，當涉及家庭內發生的性侵案件，小朋友或不察覺自己比親人侵犯，亦未必有勇氣指證，鼓勵市民多關心身邊小朋友，當遇懷疑個案要挺身而出。

相關字詞﹕編輯推介 警察 兒童色情物品

上 / 下一篇新聞