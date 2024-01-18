9男涉製作及管有兒童色情物品被捕　15歲男學生涉家中偷拍9歲妹裸體 (18:50)

警方於前日（16日）展開拘捕行動，被捕9人年齡介乎15至39歲，行動中共檢取12部電腦、9部智能電話及6個外置儲存裝置。其中兩名被捕人涉在家內拍攝未成年親人的裸露影片或相片，包括一名15歲的中四學生，他涉在13歲時偷拍當時9歲妹妹；另一人則為28歲的實驗室助理，警方在其電腦中找出6段兒童色情片及39張兒童色情照片，其中24張相片為被捕人在24歲時，偷拍當時10歲的幼妹下體，其餘相片及影片則由互聯網下載。

網絡安全及科技罪案調查科署理警司顏凱欣表示，另一名被捕的18歲男學生，情報顯示，他曾上載多段兒童色情片段及多張照片，惟未能在被捕人電子裝置中尋回，不過現場調查後發現，被捕人曾於2023年性侵犯當時10歲的妹妹，最終以涉嫌猥褻侵犯罪將他拘捕。至於各宗案件中發現的兒童色情物品，顏凱欣說，經初步檢視後，相信片中受害人均非本地兒童。

顏凱欣指出，警方與國際刑警、世界各地警方及互聯網持分者均有緊密聯繫，不時會作情報交流，過程中掌握到被捕人士曾接觸兒童色情物品，遂作出調查，發現9人本身無關聯，部分被捕人曾於網上參與聯天室，尋找有相同「興趣」的人士，並分享兒童色情物品。

警方去年1月至11月錄56宗兒童色情物品案件

家庭衝突及性暴力政策組高級督察陳幸明表示，警方於去年1月至11月共錄得56宗兒童色情物品案件，較去年同期少13宗；當中近7成案件，施虐者與受害人透過社交平台、交友程式或網上遊戲認識，最細受害者年齡只得9歲。56宗案件中，24宗、即約43%案件涉及利用或促致兒童製作色情影像，例如有女童透過「小紅書」認識一名自稱與她年紀相若的女網友，女網友以識彼此身體發育進展為由，要求女童傳送裸照，並以此要脅她。

陳幸明強調，製作、管有或發布兒童色情物品均屬嚴重罪行，提醒市民在網絡世界要好好保護私隱，不要輕易披露個人資料或私人影像，又呼籲家長要多留意子女的網上交友情况，有需要可考慮在他們電子設備中安裝檢測及防護軟件。她又說，當涉及家庭內發生的性侵案件，小朋友或不察覺自己比親人侵犯，亦未必有勇氣指證，鼓勵市民多關心身邊小朋友，當遇懷疑個案要挺身而出。