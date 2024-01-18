國泰行政總裁林紹波預報去年盈利至少86億元 (23:13)

國泰航空自上月聖誕期間開始連續三周每日取消多班航班，國泰行政總裁林紹波早前指已增加農曆年廿八至年初九出行高峰期候命機師數目，有信心保障過年期間航班穩定。林紹波今日（18日）在深圳出席活動後表示，國泰自去年開始「重建旅程」，料需花2年時間完成重建，至今航班已重建至70%，並預計今年人力淨增長可達5000人，空中服務員則由目前7000多人增至明年的約1萬人。他又透露，國泰去年盈利至少達約86億元。
林紹波被問及國泰財政情況，他透露國泰2023年上半年賺約43億元，預計全年盈利是43億的兩倍，即起碼約86億元，但詳細情況需待3月份業績期才可公佈。他形容，對此數字感到非常滿意，並指整體而言對2023年的成績亦「非常高興」。
林紹波表示，國泰自去年開始「重建旅程」，需2年時間完成重建，目前處於重建過程，包括人手方面，需繼續招聘，預計今年人力淨增長可達5000人，乘務員則會於明年達到1萬人。他強調，空中服務員的主要組成來自香港，其次為內地，並會繼續在亞洲各國如日本和菲律賓等，招聘空中服務員。
他又指，除增聘人手外，亦會重建顧客體驗，包括投資在餐飲及娛樂方面。他透露，於3月份開始，將在航班上增加來自寧夏的紅酒，推薦給內地及國際乘客，而今年內則進一步加大飛機上的無線網路服務，提供予商務艙及鑽石卡的會員。至於早前國泰因人手不足取消航班一事，他強調會吸取教訓，並於春節加大候命飛行人員數目，以確保有足夠人員補上。