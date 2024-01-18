國泰行政總裁林紹波預報去年盈利至少86億元 (23:13)

林紹波被問及國泰財政情況，他透露國泰2023年上半年賺約43億元，預計全年盈利是43億的兩倍，即起碼約86億元，但詳細情況需待3月份業績期才可公佈。他形容，對此數字感到非常滿意，並指整體而言對2023年的成績亦「非常高興」。

林紹波表示，國泰自去年開始「重建旅程」，需2年時間完成重建，目前處於重建過程，包括人手方面，需繼續招聘，預計今年人力淨增長可達5000人，乘務員則會於明年達到1萬人。他強調，空中服務員的主要組成來自香港，其次為內地，並會繼續在亞洲各國如日本和菲律賓等，招聘空中服務員。

他又指，除增聘人手外，亦會重建顧客體驗，包括投資在餐飲及娛樂方面。他透露，於3月份開始，將在航班上增加來自寧夏的紅酒，推薦給內地及國際乘客，而今年內則進一步加大飛機上的無線網路服務，提供予商務艙及鑽石卡的會員。至於早前國泰因人手不足取消航班一事，他強調會吸取教訓，並於春節加大候命飛行人員數目，以確保有足夠人員補上。