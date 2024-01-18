垃圾徵費｜環保署：若住戶亂拋垃圾 清潔工應用指定袋包好 擬立例規管大廈廢物回收 (18:18)

會上多位區議員表示收費安排複雜，油尖旺南區議員葉傲冬表示，聽完環保署講解後滿頭疑問，雖有心向市民講解及宣傳，惟「有心無力」。油尖旺委任區議員鍾港武認為，區內三無大廈的垃圾棄置重災區集中於天台及天井位置，而且三無大廈一般無收集垃圾的安排，不少住戶直接棄置垃圾於公共垃圾桶，質疑如何處理。油尖旺地委會界區議員劉柏祺則關注向三無大廈住戶派發指定垃圾袋的具體安排為何，亦提醒環保署應避免有人重複領取。

程健宏同意三無大廈監察困難，當局有了解三無大廈的分布，會安排承辦商上門派發免費指定垃圾袋，如未能接觸住戶，便會留下載有熱線及Qr code的卡片，住戶也可經指定熱線聯絡承辦商安排派發。至於棄置垃圾於其他地方，環保署正與食環署商討，但指由於垃圾並非棄置於公用垃圾收集點外，不涉及違反垃圾徵費的條例。他又指，路邊垃圾桶非用作棄置家居垃圾，為防止將家居垃圾放入，過去幾年已減少垃圾箱及將桶口改細，至於放置垃圾桶頂部或旁邊便會視為亂拋垃圾。

另外，鄭善陽指鑑於回收設施需求上升，及發現回收物有不當棄置，為確保住宅樓宇有足夠回收設施和妥善規管收集回收物，已與物業管理管協會及一些收集商，了解實施法例中遇到問題，期望今年之內提交立法會及實施法例。