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大狀黃繼兒涉駕車與的士相撞　的士司機稱索賠5000元後遭「破口大罵」 (17:21)

前個人資料私隱專員、大律師黃繼兒去年在薄扶林駕駛寶馬房車，涉嫌撞向前方一輛的士，的士司機報稱頸部扭傷。黃繼兒被票控不小心駕駛罪，今（18日）於東區裁判法院受審。涉事的士司機供稱，事後將維修報價告知黃繼兒，黃繼兒「破口大罵」，雙方和解不成。黃繼兒質疑，的士車身損耗和碰撞事件無關，司機索價約5000元賠償不合理。案件押後至2月1日裁決。

事發於去年4月15日晚上，控方證人、的士司機姚子康供稱，他以時速30公里行駛至沙宣道與域多利道交界迴旋處，其間有車輛從右方駛入，他都會讓路予對方。後來，姚聽到「砰」一聲，發現黃繼兒駕駛的私家車撞到的士，導致的士車尾箱拗曲、泵把位置撞凹。姚感覺頸痛和頭痛，送院後獲批4日病假。

黃繼兒親自盤問指，當日碰撞導致的士受損的機會極低，的士可能有舊疤痕。姚子康稱車身疤痕均由事件造成，他曾將車房維修報價告知黃繼兒，黃「破口大罵」和拒絕賠償。

裁判官裁定表證成立後，黃繼兒出庭自辯。黃表示，案發斜路有港大醫學院的大樓，繁忙時間多人出入，他一向以謹慎小心的態度駕駛。事發當晚，他稱以低於10公里的時速駛入迴旋處，「唔洗踩油、入低波、踩brake（煞車掣）」，和前方保持一架巴士的車身距離。

黃繼兒供稱，當時尾隨一輛的士行駛，的士越過讓路口後亮燈急煞，他突然聽到「撻」一聲，於是下車和的士司機理論。黃指，車上安全氣袋沒有彈出來，相信無人受傷。針對案發經過，黃強調前方的士無故停車，否認撞車將的士推前，「我架車的重量，唔會導致佢架車向前」。

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