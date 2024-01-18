兩環團研究指北部都會區近79公頃濕地遭破壞 蠔殼圍最嚴重佔近半 (16:22)

自政府2021年7月公佈北部都會區發展意向後，長春社及綠色和平於2021年7月至2023年12月進行為期近兩年半的研究，透過多次實地考察、比對過往兩年的衛星圖片，分析四個濕地保育公園，即南生圍、三寶樹、蠔殼圍及香港濕地公園擴展部分的擬議範圍。

研究發現，蠔殼圍的濕地受破壞面積，佔該保育公園擬議範圍逾一成，面積約36.9公頃；其次為新田，面積約27.2公頃，涉及的主要破壞行為包括大規模平整及挖掘、填高或擴闊塘壆、長期放置挖泥機及貨櫃等，其中近六成個案更發生於自然保育區內。團隊更在去年12月下旬，目睹至少有7輛泥頭車於1小時內駛進新田濕地保育區內，疑似非法傾倒泥頭。團體擔心，北都濕地一帶將出現更多搶閘「填塘」的情況。

團體曾就發現的破壞情況告知政府有關部門，綠色和平資深項目主任陳可淳表示，雖然政府曾在不同案發地點屢次執法，包括發出「強制執行通知書」、列其為倒泥黑點，甚至在規劃署發出俗稱「滿意紙」的「完成規定事項通知書」後，相關破壞地點仍隨處可見鋼筋或大石等。

漁護署正進行濕地保育公園系統研究的第二部分公眾諮詢於本周六結束，兩團體促政府「三管齊下」保育濕地，包括加快落成三寶樹濕地保育公園，趕上優先展開工程並入伙的新田科技城，並盡快定立其餘的濕地保育公園的時間表和保育細節；為新田科技城重新劃界；並要求各相關部門加強執法， 增撥資源及人手作巡查和檢控，並訂立嚴謹恢復原狀的準則及罰則。