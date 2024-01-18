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血庫存量僅餘3至4日最缺O型及A型血　紅十字會籲市民捐血 (15:52)

本港正值流感高峰期，紅十字會輸血服務中心今日（18日）表示，受流感高峰期影響，平均每日約30至40名捐血者因流感、上呼吸道感染、服用藥物及有輕微感染徵狀等需要暫緩捐血，令血液收集量下跌，過去一個月少收1000包血，惟醫院用血需求同時因流感高峰上升，較去年同期升10%。中心指，現時血庫存量僅餘3至4日，當中O型及A型血最缺乏，B型血庫存量亦較低，呼籲市民前往捐血。

中心行政及醫務總監李卓廣指，中心每日平均需收集650包血以維持血庫存量穩定，血庫存量以可足夠9至10日使用最理想，惟自上月起血庫收集量下跌，上月僅收集1.7至1.8萬包血，即每日僅收集500至600包血。李分析，從前線同事反映，近日捐血者因病需暫緩捐血的情况增多，以往已登記的捐血者中，成功捐血率約為86%，近日跌至日均約82至83%，甚至曾跌至70%。

中心資深護師黃雅詩在旺角捐血站工作，亦有參與流動捐血站及到校捐血活動等外展服務，她指旺角捐血站以往日均可收到逾100血液，近日每10人便有1人因流感尚未痊癒或正服藥不能捐血，即使中心主動致電恒常捐血者前來捐血，亦有不少人因病需暫停。她說，以到校捐血活動情況最嚴種，有不少學生因流感缺課、仍在服藥等未能捐血，曾遇登記人數原有50人，最終只收到20多包血。

李卓廣指，下月農曆新年市民或外遊令捐血量或下跌，惟同時本周末至下周初天氣轉冷，病人血量需求或升，呼籲市民踴躍捐血，如沒有發燒，感冒康復及停藥後暫緩一周便可捐血，打流感針後若無不適，一天後亦可捐血；同時呼籲市民注射流感疫苗，保持身體健康，「大家有抵抗力捐血，可減低醫療困難」。

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