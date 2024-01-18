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陳家亮：按緊急程度決定急症室收費易引爭拗　須深思熟慮 (14:42)

政府正檢討公營醫療服務收費，包括急症室分級收費。中大醫學院長陳家亮今日（18日）出席傳媒茶敘時稱，他多年前在急症室工作，曾有中學生清晨6時許上學前求診「睇暗瘡」，認為這些行為如同濫用。但他說急症室分流由醫護人員主觀判斷，難免有機會看錯、看漏而造成爭拗，認為若當局以病人緊急程度決定收費，須深思熟慮和深入討論，避免不必要醫患爭拗。

陳家亮說，公營醫療體系壓力大，急症室經常人山人海，是本港由來已久的大問題，「公營醫療架構做得愈好，就吸引愈多人來」，但強調不能放棄醫療質素。他說港人一直以來慣性認為醫療是政府必須提供，且應接近免費的服務，「覺得靠政府是天經地義」，若要改變至用者自付心態，阻力將非常大。

陳家亮建議，未來加大公私營協作，讓私營界別處理公營做不到的事，並改善基層醫療和老人服務。

消委會近日發現市面部分益生菌產品沒有清楚標示其菌屬、菌種和菌株或其數量，包括陳家亮有份研發的兒童免疫配方「SIM03」。陳家亮回應稱，現時法例沒有要求益生菌產品列明成分，但他認為清晰列明成分予市民參考是無可厚非，又稱該款配方正申請專利，另一款配方則已獲批專利，已在包裝列明成分。被問政府應否立法規管益生菌等保健產品，他說益生菌並非藥物，以藥物標準規管不公道，但稱現時法例限制藥物以外的產品不能在包裝列載科研數據結果，認為益生菌規管「還有很多改善空間」。

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