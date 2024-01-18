月底卸任陳家亮談中大校政風波　稱與段崇智亦師亦友　局外人揣測欠公允 (14:38)

本身是中大校友的陳家亮稱，任何地方和機構均有人事變動，相信人事問題都是短暫，從歷史可見，朝代替換也不會令發展停滯不前。他稱過去多年來堅守本分，只要緊守崗位，才會令人覺得自己無可指摘，「其他不關自己事、茶餘飯後的gossip（閒話）減少」，醫學院亦不是要獨善其身，更要做好崗位。

陳家亮說，不論世界多動盪或不明朗，「我話知佢出面社會發生緊咩事」，醫學院亦要致力將香港打造成醫療創科中心，要做好成績和本分。

被問與段崇智關係，陳家亮形容是亦師亦友，並提到醫學院於2018/19學年超額收生逾30名學生，他遂向大學高層求助，段崇智一口答應增加資源接收該批學生，更讓醫學院將來可增加軟件和硬件，故非常感激段。

陳家亮被多次問及會否競逐中大校長一職，他亦言笑帶過，後稱校長聘任嚴謹，「不是大家所謂茶餘飯後，傾下馬仔邊隻大熱、邊個陪跑、邊隻黑馬賠率高」。他說遴選校長有完善機制，有信心尋覓合適校長人選面對現時和未來挑戰。

陳家亮無回應有否獲聘出任其他公職，稱未來18個月將休假增值自我，包括學習管理文化，將來會繼續在中大醫學院任教，又稱對創科有很大抱負和理想，希望將本港打造成醫療創科中心。他又稱，即使中大醫學院學額增至每年400個也可應付。