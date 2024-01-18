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籌款5000萬後轉帳海外　警拘正生會4名董事通緝3人　包括正生書院校長陳兆焯及校監林希聖 (17:37)

警方拘捕4名基督教正生會男董事，涉嫌串謀詐騙5000萬，並通緝3名已離港董事，包括正生書院校長。警方表示，正生書院在2020年聲稱財困並發起籌款，惟警方發現籌得款項並非用於教育用途，正生會帳戶有逾5000萬被匯至海外。據了解，警方通緝的3名已離港正生會董事包括63歲正生書院校長陳兆焯、69歲正生書院校監林希聖及62歲正生會董事陳友志。被捕4名董事分別為34歲的鄭天諾、50歲的⁠劉振華、69歲的湯德崇及77歲的李永雄。

正生會其中一名董事、正生書院創辦人林希聖向本報表示，目前身處美國「開荒」，希望藉「美國正生」服侍受困青少年。被問到捐款有否用於正生書院教育用途，他稱律師指不可以回應，但稱「人生自古誰無劫，留取丹心照汗青」、「上主自有判斷」。

警方指在2023年接獲舉報，發現正生會的帳目混亂，懷疑有人中飽私囊。警方新界南總區（刑事部）總督察庾博瀚表示，其中一名涉案董事以正生書院校長名義於2020年10月至12月在其facebook及媒體上發起籌款，指當年的捐款錄新低，籌得款項將用於教育用途，呼籲市民加入「正生助學計劃」，目標每月籌得30萬元。不過，警方調查發現，正生會於捐款活動前所收到捐款項一直增長，沒有財困，但書院期間從正生會所收到的撥款異常下降，與募捐活動的說法有極大出入。其中正生會在2020年籌得共4500萬元，但書院所獲撥款佔整體不足一成。

警方又指，正生會部分捐款戶口於2020至2023年間，出現超過300次大量資金移動，包括轉移到正生會旗下十多個銀行帳戶，以及正生會董事及正生書院校長私人持有的3個銀行帳戶，涉及購買和出售資產。此外，正生會戶口在2022至2023年期間曾13次匯款，將大量資金匯出境外，涉款5000萬元。涉案董事在案發後亦已離港，更有人涉於募捐活動約半年前開始整理個人資產，完成籌款後，一方面暗中將正生會的資金轉走，一方面同時出售物業移居外地。

庾博瀚表示，警方於昨日（17日）起取行動拘捕4名「正生會」男董事，年齡介乎34至77歲，同時通緝3名已離港的董事，包括正生書院校長。警方正搜查多個與正生會相關地址，以及被捕人的住戶、辦公室及正生會的審計公司，行動中檢獲相關機構的員工資料、銀行文件和帳目，以及電子儲存裝置等。

警方新界南總區（刑事部）署理高級警司姚永勤表示，正生書院現有17名學生，行動針對將市民捐款據為己有的董事，不是針對正生會，亦不想影響正生書院的學生，已在行動前通知禁毒處、社署及教育局。

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