8警涉毆街友屈藏毒案　上司稱認人時曾掉亂被告警員號碼 (14:46)

時任深水埗警區行動主任、總督察謝于毅作供指，他負責監管8人所屬隊伍，他在2020年案發片段認出首被告郭展昇在公園揮棍打物，第4被告龐雋詩在鏡頭下方向上拋擲紙巾，但謝在警員被指毆打露宿者的畫面未能認出涉事人士。

在辯方盤問下，謝表示任職約18年間曾進行3次與緝毒相關行動，他同意收藏毒品的方法日新月異，例如藏在食物罐頭、袋裝米及豉油樽內。辯方稱「你哋（警方）唔會帶定罐頭刀㗎嘛」，警員會在現場找尖銳工具、從多方面揼開密封罐頭，謝指如果懷疑藏毒就會打開它們。

辯方形容，警方緝毒時可能會粗暴及用力鑿開罐頭，謝于毅同意稱，只要相信該些物品藏毒就會開啟。辯方問謝，片段中有人用高爾夫球棍鑿物，目的是否檢查內裡有沒有藏毒。法官和控方質疑證人並不在場，如何得悉該人目的，其後辯方撤回問題。

辯方提到，事後有關於警員「打爛嘢」查詢，謝於同僚受查期間沒仔細問及，案發時有無物品遭破壞，或者他們曾否問過誰是物主。辯方引述警方內部程序手冊，指警隊「鼓勵」警員得悉有人失職時提供協助，並非「必須」，謝認同手冊字眼。