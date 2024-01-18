男學生認藏兒童色情物品囚6個月 (13:21)

被告蔡凱明（現24歲）案發時為專業教育學院（IVE）機械工程系學生，已還押3年9個月。辯方求情指，被告在內地出生，2003年來港，案發時年僅20歲，八旬父親已退休，母親任兼職保安員，34歲繼兄則不幸上月過世。被告被捕前熱心參與義工服務及定期捐血，在中學時參與機械人設計比賽獲獎，畢業後修讀機械工程課程，惟因案中斷，還押期間仍閱讀大量機械工程書籍自我增值，沒浪費光陰，希望刑滿後繼續進修，在航天界發展，貢獻社會，希望法庭從輕發落，採納12個月量刑起點。

被告承認的案情指，他在秀茂坪邨一個單位居住，2020年4月21日晚上，警方憑手令進入其住所搜屋，並檢取被告的電話，他自願提供密碼及同意警方搜查電話。經搜查，警方在電話發現兒童色情物品，合共117張照片和7個片段，部分描劃外觀年齡0至15歲的兒童之色情姿勢、兒童之間的性活動或兒童與成人之間的插入性活動等。被告在警誡會面中承認，於當日下午在辦公室瀏覽色情網站時發現上述色情物品，擷取截圖打算向網站舉報上載者，但未有時間作舉報，故未刪除有關色情物品。