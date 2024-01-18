政府推「門常開」新標誌用作對內宣傳　識別政府支持認可項目 (13:18)

陳偉偉說，新標誌沿用政府總部建築「門常開」的設計，代表政府持開明及開放態度，而標誌的半立體及斜體計則呈現政府充滿活力及實幹、會積極回應不同市民需要。新標誌分為3種顏色，陳偉偉說，獲資助團體可以按照需求選擇適合的顏色作搭配。

被問及新標誌與目前香港品牌標誌「飛龍」的分別，他說，「飛龍」標誌用於對外宣傳香港，兩個標誌有機會同時出現，例如舉行大型體育活動時，以對外推廣香港品牌、對內讓市民認識政府支持的活動。

新標誌將應用於獲政府資助項目，包括社區客廳、精神健康支援熱線「情緒通」18111、元朗東頭過渡屋「同心村」及各項大型體育活動等。負責營運深水埗社區客廳的九龍樂善堂總幹事劉愛詩表示，自計劃推出至今，已有110多個合資格受惠家庭，仍在處理70多個家庭的申請，預計3個月內可達成每年服務500個家庭的目標。她又說，社區客廳以洗衣及乾衣設備最受歡迎。

利民會總幹事馮祥添說，「情緒通」18111熱線由推出起接獲超過7000個來電，日後會深化服務，如提供更多線上支援。營運「同心村」的聖公會福利協會有限公司總幹事劉冼靜儀說，項目入住率目前已達97%，惠及3000人。