不滿消防隊長「多事」舉報違泊　消防宿舍女住戶虛報火警罪成囚4周 (13:04)

女被告李育菁（34歲）任職文員，其丈夫為筲箕灣消防局已婚宿舍租戶。庭上透露，被告向感化官聲稱消防員內部有「不成文規矩」，宿舍住戶可以在消防局外泊車，涉事消防隊長不熟規矩便投訴，導致被告丈夫被抄牌，引起被告虛報火警。

主任裁判官徐綺薇判刑前關注，被告口中的內部規矩是否「貪方便」所致，涉事消防隊長就違法泊車報警有何問題。辯方回應指，消防員之間有共識可以在消防局外泊車，被告怪責消防隊長「多事」而犯案，屬百分百的錯誤。辯方求情指，被告患產後抑鬱和焦慮症，受情緒影響下犯案，冀判社會服務令或緩刑。

徐官聽畢表示，被告聲稱消防員可以在消防局外泊車，但警員已到場抄牌，證明該些泊車位屬違法，「唔會因為有不成文規矩而合法化，唔會有特權泊在非法車位」。徐官強調，即使涉事消防隊長初來乍到，被告都可以合法途徑告知「規矩」，而非懷恨在心之下恐嚇對方，繼而將報復計劃付諸實施。

徐官稱，被告虛報發生火警，浪費7名消防員、5名警員和一架救護車的人力；消防救護服務是公眾資源，火災救人是爭分奪秒之事，被告剝奪市民資源會導致嚴重後果。徐官認為，即使被告初犯無案底，社服令或緩刑不足以反映案情嚴重性，遂判囚4星期，被告獲准保釋等候上訴。