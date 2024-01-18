明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

不滿消防隊長「多事」舉報違泊　消防宿舍女住戶虛報火警罪成囚4周 (13:04)

見習消防隊長去年5月發現數輛汽車在消防局外停泊，向警方投訴後引致警員抄牌。其中一名車主的妻子疑不滿消防隊長「多事」，威脅「玩x死你哋班x街」，並虛報有的士冒煙。她事後承認虛假火警警報及導致警力浪費共兩罪，今（18日）於東區裁判法院判囚4星期。裁判官斥她為了報復別人而虛報火警，行為不負責任和自私，剝奪市民的資源分配，判監是合適刑罰。

女被告李育菁（34歲）任職文員，其丈夫為筲箕灣消防局已婚宿舍租戶。庭上透露，被告向感化官聲稱消防員內部有「不成文規矩」，宿舍住戶可以在消防局外泊車，涉事消防隊長不熟規矩便投訴，導致被告丈夫被抄牌，引起被告虛報火警。

主任裁判官徐綺薇判刑前關注，被告口中的內部規矩是否「貪方便」所致，涉事消防隊長就違法泊車報警有何問題。辯方回應指，消防員之間有共識可以在消防局外泊車，被告怪責消防隊長「多事」而犯案，屬百分百的錯誤。辯方求情指，被告患產後抑鬱和焦慮症，受情緒影響下犯案，冀判社會服務令或緩刑。

徐官聽畢表示，被告聲稱消防員可以在消防局外泊車，但警員已到場抄牌，證明該些泊車位屬違法，「唔會因為有不成文規矩而合法化，唔會有特權泊在非法車位」。徐官強調，即使涉事消防隊長初來乍到，被告都可以合法途徑告知「規矩」，而非懷恨在心之下恐嚇對方，繼而將報復計劃付諸實施。

徐官稱，被告虛報發生火警，浪費7名消防員、5名警員和一架救護車的人力；消防救護服務是公眾資源，火災救人是爭分奪秒之事，被告剝奪市民資源會導致嚴重後果。徐官認為，即使被告初犯無案底，社服令或緩刑不足以反映案情嚴重性，遂判囚4星期，被告獲准保釋等候上訴。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞