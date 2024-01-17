藝發局承認撤舞台劇獎頒獎禮撥款 無解釋頒獎禮內容如何損害聲譽 (20:50)

香港戲劇協會今日公布，藝術發展局上月向協會指，上屆香港舞台劇獎頒獎禮活動內容「直接或間接」對該局聲譽「造成損害或不利影響」，「經審視頒獎禮的直播錄像及經審慎考慮後，決定扣減是次項目的最後一期資助」，同時因「競爭劇烈及資源有限」，而拒向今屆頒獎發出資助。

上屆舞台劇獎頒獎禮的頒獎嘉賓包括漫畫家尊子、新聞工作者蔡玉玲，以及導演杜琪峯、演員金燕玲、李麗珍及楊詩敏等。藝發局主席、體演文出界議員霍啟剛今日無回應事件，指稍後集體回覆。被問到扣減資助是否與頒獎禮邀請尊子和蔡玉玲任頒獎嘉賓有關，霍說「細節我暫時唔講」。

藝發局晚上回應指，自1999年起已連續24年以「計劃資助」支持香港戲劇協會舉辧「香港舞台劇獎」，以表揚本地出色的戲劇工作者和戲劇作品，指該局一直認同此活動的價值和意義，但指去年6月舉行的「第三十一屆香港舞台劇獎頒獎禮」後，該局收到不少意見，指出頒獎禮的「內容及安排有不妥之處，本局經深入了解後，認為有必要作出下調資助的決定。」

藝發局指，獲資助的藝團在與該局簽署合約中承諾及履行合約內容中，包括在資助期內遵守香港法例、獲資助者「不得以任何方式損害或削弱藝發局的聲譽或對其造成不利影響」等，如獲資助藝團違反合約內容，該局可以行使暫緩、調整及停止撥款。該局指，是次扣減資助是經由該局藝術支援委員會先作審議，再交由大會作最後決定。該局指是次「頒獎禮」作出不尋常安排，不過該局無提及頒獎禮中有什麼內容會損害或削弱藝發局的聲譽。

藝發局指，作為政府資助的法定機構，在照顧公眾利益的情況下，有責任確保公帑運用得宜，指獲資助者在享有藝術表達及創作自由的同時，「必須遵守香港法例，並為其個人、團體、創作及表達承擔責任。」

協會稱對藝發局草率舉措甚表驚訝，並已去信藝發局要求指明上屆頒獎禮哪一環節或片段損害該局聲譽，但至今未獲回應。協會指為表揚過去一年表現出色的舞台從業員，將堅持舉行今屆香港舞台劇獎選舉及頒獎禮，但由於資源匱乏，舉辦形式必有所改變。