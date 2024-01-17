明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

藝發局承認撤舞台劇獎頒獎禮撥款 無解釋頒獎禮內容如何損害聲譽 (20:50)

香港戲劇協會表示，一直資助香港舞台劇獎頒獎禮的藝術發展局，以上屆頒獎禮活動內容「直接或間接」對該局聲譽「造成損害或不利影響」為由，「經審視頒獎禮的直播錄像及經審慎考慮後，決定扣減是次項目的最後一期資助」，並拒再資助來屆頒獎禮。同時。康文署亦表明拒贊助頒獎禮場地。藝術發展局晚上回應指，上屆頒獎禮後該局收到不少意見，指出頒獎禮的「內容及安排有不妥之處」，又指「如獲資助藝團在任何方面違反合約內容」，該局有權撤資助，但該局沒有解釋，頒獎禮上有何內容是「損害或削弱藝發局的聲譽」。

香港戲劇協會今日公布，藝術發展局上月向協會指，上屆香港舞台劇獎頒獎禮活動內容「直接或間接」對該局聲譽「造成損害或不利影響」，「經審視頒獎禮的直播錄像及經審慎考慮後，決定扣減是次項目的最後一期資助」，同時因「競爭劇烈及資源有限」，而拒向今屆頒獎發出資助。

上屆舞台劇獎頒獎禮的頒獎嘉賓包括漫畫家尊子、新聞工作者蔡玉玲，以及導演杜琪峯、演員金燕玲、李麗珍及楊詩敏等。藝發局主席、體演文出界議員霍啟剛今日無回應事件，指稍後集體回覆。被問到扣減資助是否與頒獎禮邀請尊子和蔡玉玲任頒獎嘉賓有關，霍說「細節我暫時唔講」。

藝發局晚上回應指，自1999年起已連續24年以「計劃資助」支持香港戲劇協會舉辧「香港舞台劇獎」，以表揚本地出色的戲劇工作者和戲劇作品，指該局一直認同此活動的價值和意義，但指去年6月舉行的「第三十一屆香港舞台劇獎頒獎禮」後，該局收到不少意見，指出頒獎禮的「內容及安排有不妥之處，本局經深入了解後，認為有必要作出下調資助的決定。」

藝發局指，獲資助的藝團在與該局簽署合約中承諾及履行合約內容中，包括在資助期內遵守香港法例、獲資助者「不得以任何方式損害或削弱藝發局的聲譽或對其造成不利影響」等，如獲資助藝團違反合約內容，該局可以行使暫緩、調整及停止撥款。該局指，是次扣減資助是經由該局藝術支援委員會先作審議，再交由大會作最後決定。該局指是次「頒獎禮」作出不尋常安排，不過該局無提及頒獎禮中有什麼內容會損害或削弱藝發局的聲譽。

藝發局指，作為政府資助的法定機構，在照顧公眾利益的情況下，有責任確保公帑運用得宜，指獲資助者在享有藝術表達及創作自由的同時，「必須遵守香港法例，並為其個人、團體、創作及表達承擔責任。」

協會稱對藝發局草率舉措甚表驚訝，並已去信藝發局要求指明上屆頒獎禮哪一環節或片段損害該局聲譽，但至今未獲回應。協會指為表揚過去一年表現出色的舞台從業員，將堅持舉行今屆香港舞台劇獎選舉及頒獎禮，但由於資源匱乏，舉辦形式必有所改變。

相關字詞﹕藝發局 香港戲劇協會 香港舞台劇獎 編輯推介

上 / 下一篇新聞