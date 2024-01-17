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MIRROR演唱會事故 |工程分判商「協興隆舞台」認傳票控罪　罰款42萬元 (16:29)

2022年7月MIRROR紅館演唱會意外頻生，首演綵排的升降台事故導致一名舞蹈員從高處墜下，第四天演出時舞台屏幕則墜下擊中兩名舞蹈員。繼舞蹈員承辦商「舞館有限公司」、演唱會工程總承辦商「藝能工程有限公司」認罪後，工程分判商「協興隆舞台工程有限公司」今（17日）於九龍城裁判法院承認6項傳票控罪，判罰款42萬元。裁判官批評，協興隆員工僅以目測方式作安全測試，屬行業的陋習，「就算以往無事情發生，唔代表唔會發生」。

協興隆承認「沒有確保僱員的安全及健康」等6項傳票控罪。辯方求情指，協興隆在事件中缺乏安全意識，對受傷舞蹈員表示深切歉意，冀他們早日康復。辯方又稱，協興隆只是藝能工程有限公司的分判商，按藝能的指示，向內地生產商購入涉案LED顯示屏；該內地生產商和藝能合作多年，協興隆的作用猶如中間人。

辯方透露，協興隆原本的執行董事具豐富的舞台設計經驗，經過今次事故，該董事已將七成股分轉讓予一名註冊工程師。辯方承認，協興隆員工以目測方式檢視屏幕安全性，做法確有不足，但協興隆已引入更專業的團隊，重犯機會不大。

署理主任裁判官高偉雄判刑指，協興隆負責安裝屏幕，理應確保懸吊系統能承受屏幕的重量，對事故責無旁貸。裁判官形容，目測檢查或是行業一貫以來的陋習，隨著科技日新月異，舞台裝置愈來愈複雜，應該由專業人士管理舞台裝置，而非依賴過往經驗。裁判官認為，協興隆盲目相信藝能採購屏幕的選擇，不可推卸刑責，判罰款42萬元。

案情指，涉案24名舞蹈員受僱參與MIRROR演唱會演出，須在LED屏幕下方的舞台工作。涉事屏幕的懸吊系統由協興隆從內地訂購，協興隆員工以目測方式進行安全及功能測試。首演綵排其間，舞台升降台沒按原定時間升回地面，致舞蹈員羅德智墜入坑洞。另於第四天演唱會，屏幕墜下擊中李啟言及張梓峯，前者頭部及頸部脊椎嚴重受傷，須長期留院。

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