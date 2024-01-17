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政府電子系統屢故障　孫東：資科辦未來或會加強角色「動口又動手」 (14:31)

政府電子系統早前接連出現故障，包括區議會選舉期間電子選民登記冊故障、斥資5億的康體通一度出現系統癱瘓及「重複訂場」情况。新民黨立法會議員容海恩今日（17日）提出口頭質詢，關注政府有否機制向承辦商施加懲罰。創新科技及工業局長孫東表示，若承辦商表現未達合約要求，政府部門可根據合約發出警告、要求賠償或提前終止合約等，若有服務供應商連續表現欠佳，資科辦可暫停服務供應商的投標，直至他們表現有所改善為止。

孫東又指，以往資科辦只提供指引，日後將「動口又要動手」，可探討將來會否加強資科辦角色，包括協商招標、在開發系統方面加大職能，以及作獨立風險評估。

立法會勞工界議員梁子穎就指，去年9月上網申請「港車北上」遇到問題時，要與運輸及物流局政治助理聯絡才解決問題，但市民一般只能透過1823或電郵投訴，關注若政府電子系統或網絡出現問題時，如何盡快協助市民。孫東回應指，過去一年是加快「數字政府」的第一年，取得一定成績，推出了超過200個電子系統項目，其當中大多出現小問題，即市民察覺不到或立即修正，又指若有市民察覺到而又在半小時內未能修正，才屬「大問題」。

立法會議員黃錦輝就關注資科辦會否招攬更多人才，例如與高等院校合作。孫東表示，要建立智慧城市或政府，有賴全社會增加科技人員，又指最近的科技人才入境計劃下，有62%人才都屬資訊科技界，下一步要解決政府內部的資訊科技人員的「人才荒」，希望有更多人才儲備。

孫東期望政府明年底前實現「一網通辦」，今年上半年會推出升級版的「智方便」，資科辦正在全力推行「智方便」跨部門中央管理系統，為市民登記提供更多便利，各部門的數據能互動，利用市民已在政府其他部門登記的材料，簡化登記手續。

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