林世雄冀加速東九線工程　料今年第四季邀營運商交意向書　爭取2026年招標 (15:54)

九龍中議員楊永杰關注，有關系統落成時間較原本擬於2025年及2023年落成遲近十多年。林世雄解釋，智慧綠色集體運輸系統是首次在本港推出，項目涉及技術挑戰，例如兩個系統的走線受制於沿線的現有或已規劃的發展，其中約7公里長的東九龍項目的工程範圍大、沿線地勢起伏，故工程較複雜及較多設計上的不確定因素，建造期間亦要避免影響現時交通繁忙的新清水灣道及清水灣道。

對於政府會否優先啟動啟德項目，以及研究將走線接駁至港鐵油塘站，並滿足啟德體育園的交通需求，林世雄僅表示會進一步研究相關建議的技術可行性，以及對項目推展時間表和整體成本效益的影響，亦會與供應商及營運商交流意見。至於啟德體育園的交通安排，林世雄指，啟德體育園鄰近港鐵啟德站和宋皇臺站，同時有多條巴士、的士站等配套設施。他指，若日後有大型活動舉辦時，運輸署會視乎活動的規模及參加者的需要，開辦特別巴士服務配合。

民建聯李慧琼則希望當局進一步壓縮時間，她又關注當局何時完成對延伸東九龍系統至慈雲山和竹園的研究。林世雄指，在慈雲山區內狹窄的道路建造高架道的空間有限，當局日後收到意向書後，會就擴展系統的可行性交流意見，又認為即使今天的技術未必能完全克服，但當局仍會積極考慮有否條件預留空間，以便將來有助系統延伸。他稱由於現時才開始招聘顧問公司，未能交代延伸至竹園和慈雲山的研究時間表，未來會再作審視。

議員林筱魯提出，兩個集體運輸系統涉技術和財務挑戰，若考量各種情況後發現綠色系統不適用於本港，當局將有何備案。林世雄表示，當局一直留意各地的運輸交通系統發展，會參考各地的營運及維修數據，政府初步研究認為財務上會找到適合模式使其可行。