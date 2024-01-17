兩男涉中環酒店命案認藏毒販毒　二人攜冰毒及迷姦水　死者雙腳被纏 (13:41)

兩名男被告依次為SAROMINES Michael Ikaika Tai Seichi（38歲，高爾夫球教練）及廖偉業（44歲，售貨員）。兩人均承認在酒店干犯一項管有危險藥物罪，首被告另承認販運危險藥物罪，次被告另承認在住所管有危險藥物罪。

案情指出，於2022年7月30日凌晨，中環木的地酒店經理留意到兩名被告攜行李走向門口，遂問他們是否退房。首被告辦理退房手續，次被告此時登上的士離去。首被告表示他的朋友、即死者在房內感到不適，並與經理前往房間，發現死者下半身赤裸倒卧在浴室，雙腳被床單纏著。事件報警處理，死者沒有外傷及被證實不治，警方檢取針筒等證物。

死者體內驗出涉案Dipentylone等藥物，血液含量達致命程度，死因是服用多種藥物所致。首被告在警誡下稱，知悉次被告和死者是朋友關係，兩人結識數月。死者當時帶同冰毒及與被告服食，次被告則帶上迷姦水。首被告其後入睡，起牀時聽到死者打鼻鼾，他如廁後死者不再打鼾，但仍有呼吸。兩被告搬死者到設暖氣的浴室，死者當時已無反應，首被告則施行心肺復甦法。