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稅局收474宗「先免後徵」申請　何永賢未提撤辣時間表 (12:29)

政府去年《施政報告》提出樓市減辣措施，包括合資格外來人才印花稅可「先免後徵」。房屋局長何永賢今於立法會會議回應議員質詢時指，截至今年1月12日，計劃推出兩個多月來，稅務局已收到474宗外來人才申請，其中394宗已獲批，認為反映香港具吸引力。被問到政府何時會全面撤辣，何永賢認為目前減辣措施力度恰當，並適切回應市場變化，同時照顧年青市民置業需要，強調推出每個政策均要平穩及取得合適平衡。

議員管浩鳴關注當局是否設有何時撤辣的客觀標準，何永賢表示，樓市受多個因素影響，難以為其中一個因素訂下數字上的目標，稱當局會動態檢視不同因素。

經民聯林健鋒於口頭質詢時關注，推出減辣措施後對住宅物業成交量和樓價的影響，何永賢說，去年12月到土地註冊處註冊的住宅樓宇買賣合約為2929宗，較去年10月及11月上升，去年11月整體住宅售價有輕微下跌，按月下跌2%，形容屬有秩序調整。她又表示，住宅物業市場受經濟前景、住宅供求情况、息口走勢等多個因素影響，難以衡量個別因素或措施對成交量影響，又說外圍環境仍充滿挑戰、利率相對高企，市場氣氛因而較審慎。

何永賢又說，截至去年9月底，負資產住宅按揭貸款的宗數為1.1萬宗，但有關數字不代表業主未能按期還款或已低價出售物業，稱還款率仍維持99.98%的高水平，金管局亦評估有關情况不會本港經濟造成重大影響。

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