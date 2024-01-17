稅局收474宗「先免後徵」申請　何永賢未提撤辣時間表 (12:29)

議員管浩鳴關注當局是否設有何時撤辣的客觀標準，何永賢表示，樓市受多個因素影響，難以為其中一個因素訂下數字上的目標，稱當局會動態檢視不同因素。

經民聯林健鋒於口頭質詢時關注，推出減辣措施後對住宅物業成交量和樓價的影響，何永賢說，去年12月到土地註冊處註冊的住宅樓宇買賣合約為2929宗，較去年10月及11月上升，去年11月整體住宅售價有輕微下跌，按月下跌2%，形容屬有秩序調整。她又表示，住宅物業市場受經濟前景、住宅供求情况、息口走勢等多個因素影響，難以衡量個別因素或措施對成交量影響，又說外圍環境仍充滿挑戰、利率相對高企，市場氣氛因而較審慎。

何永賢又說，截至去年9月底，負資產住宅按揭貸款的宗數為1.1萬宗，但有關數字不代表業主未能按期還款或已低價出售物業，稱還款率仍維持99.98%的高水平，金管局亦評估有關情况不會本港經濟造成重大影響。