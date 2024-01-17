謝偉俊引意見稱政府著重內地人看法儼如「小紅書治港」　政府：本港和內地意見同等重視 (11:54)

謝偉俊舉例指，早前的國泰「毛毯」事件、內地旅客受不禮貌對待及元旦滯留本港等情况發生時，不少內地網民透過社交平台「小紅書」投訴，並會引來香港特區政府極大迴響。他引述有市民質疑，內地居民言論就獲香港特區政府高度重視，反觀本港不少市民的持續意見，例如要求在經濟低潮時停供或由政府代供強制性公積金、退稅、「撤辣」、減印花稅等，卻遲遲未獲官方同等重視及回應。

政制及內地事務局回應指，特區政府在考慮制訂各政策措施時，一直秉持「以人為本」的施政理念，並透過不同渠道聽取市民各界的訴求和意見，政府新聞處亦一直監察傳媒報道和主要社交媒體平台信息，以助及時掌握輿情，並通過印刷及電子媒體、互聯網和社交媒體，以及記者會和簡報會等途徑發放資訊，稱無論是在本地或內地社交媒體提出有關香港的意見，政府都同等重視。

當局又指，特區政府駐內地辦事處和新聞處也一直留意內地網絡媒體和社交平台對香港事務的報道和意見，並在有需要時回應，以及轉介至相關政策局及部門跟進。