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垃圾徵費｜環保署：不考慮擴大指定袋零售點　質疑物管「包底」不符成本效益 (11:57)

垃圾徵費4月實施，約3000個零售點本月下旬起會陸續銷售指定袋。環保署助理署長胡勁欣今早於港台《千禧年代》中說，目前的零售點屬一般市民會購買家庭用品的地方，若擴大零售點會難作監管及抽查，亦要防止假指定袋流入市場，故不考慮擴大零售點。她又說，零售商可按其運作情况決定售賣不同尺寸的指定袋。

環境及生態局長謝展寰昨表明，物管公司可為未使用指定袋的住戶「執手尾」，但不可採用「包底」方式，免除個別住戶使用指定袋；胡勁欣昨亦於電台節目表示，當局不鼓勵、不建議物管公司以指定袋為住戶「包底」。她今日再解釋，若物管公司將大型指定袋放於垃圾收集箱內，屬鼓勵或引導住戶不守法，又說若每層均使用值11元的大型指定袋，在成本效益及運作上不划算，認為物管公司應做好大廈內張貼海報，提醒住戶使用指定袋，鄰里之間亦要互相監察及勸喻。

對於有物管公司已表明不會為違規住戶「包底」或「執手尾」，屆時會「報案」處理，胡勁欣說，署方會盡量調配人手處理投訴，亦會制訂「黑點名單」並加強巡查。署方正測試流動應用程式，讓市民可舉報違規處理垃圾情况。

環保署鼓勵各零售商於收銀處銷售散裝單個指定袋代替購物膠袋，以達至「一袋兩用」，對於有環團質疑會削弱膠袋徵費成效，胡勁欣認為兩個計劃沒有抵觸，均是希望市民可少用膠袋，如果市民選擇購買指定袋，變相不用另行花費一元購買膠袋

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